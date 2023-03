Así se enteró Toño Rodríguez de su llamado a Selección

Una gran actuación en el Clausura 2023 con Tijuana ha llevado a Antonio Rodríguez a ser llamado por la Selección Azteca en la primer convocatoria de Diego Cocca, el portero de Xolos contó en exclusiva a Azteca Deportes como recibió la llamada del técnico argentino para los partidos de Nations League.

“Yo estaba llegando al club, aquí hay dos horas de diferencia con el resto del país entonces me marcan y yo apenas estaba por desayunar y bueno vi el mensaje de Diego que decía Toño me regalas un par de minutos y por supuesto yo le dije “yo te regalo los que quieras” y le tomé la llamada y me comentó que estaba en la lista de convocados, que le gustaba mucho como he estado jugando por acá que seguir manteniendo mi nivel.” Una llamada que ha cambiado el panorama de la carrera de Rodríguez.

La convocatoria llegó en el mejor momento

Toño se siente en su mejor momento profesional y personal aunque no se esperaba ser convocado a escasos meses de su llegada a Tijuana; “Más allá de esperar convocatorias o no al final del día no te puedes perder como futbolista el vivir el día. Creo que al final del día mi estancia aquí en Xolos fue muy rápida, llegué a escasa semanas de empezar el torneo y lo primero y lo más importante era un equipo que recibía muchos goles vamos a intentar bajarle el promedio de gol, vamos a buscar que este equipo empiece a sumar, tomar responsabilidades, tomar el liderazgo desde atrás en la línea defensiva, desenvolverme muy bien con el grupo, eso te genera tanta responsabilidad que te pierdes un poco en el foco a largo plazo, mi mentalidad estaba en mostrar mi mejor versión, en ser la mejor versión para este club Xolos y claro poder estar en un buen nivel para poder ser seleccionables y gracias a Dios se dio” añadió el arquero.

En su primer acercamiento con la selección pudo hablar con el nuevo técnico de México, Diego Cocca, quien le planteó su proyecto con él y con la selección; “Sin duda la idea que tiene Diego para este tapa es que México tenga el mejor mundial que se haya tenido, tenemos que aprovechar la oportunidad y la bendición que el mundial es en casa, entonces eso te genera un foco diferente somos bendecidos de qué este proceso mundialista se viva en nuestro país junto con Estados Unidos y Canadá y bueno en el área individual por supuesto el cómo me siento, como he estado, su perspectiva de mis partidos le ha gustado lo que ha visto en estos juegos, puntos de los que él desea que sus arqueros jueguen”.

Toño pudo ser convocado en procesos anteriores

El arquero que fue parte de la generación dorada de Londres 2012 admitió que estuvo cerca de ser convocado hasta en dos ocasiones en procesos diferentes cuando aún era muy joven; “Estuve a punto de ser llamado en dos procesos anteriores donde me habían comentado que estaba siendo seguido, que les gustaba mi nivel, que me mantuviera, por supuesto cuando yo estaba muy joven los arqueros que estaban aquí en el país estaban muy sólidos, muy fuertes con un gran nivel los tres de siempre por supuesto Memo, Chuy, Tala, en su momento Moy Muñoz, la competencia era muy brava y era muy joven”.

Además de la poca experiencia las lesiones también privaron al hoy portero de Xolos de llegar a Selección; “Fueron momentos en mi carrera donde vinieron lesiones, donde vinieron suplencias, donde salí del club, donde fui a otro club y lo más importante es mantenerse jugando, mantenerse sólido entonces me costó mucho trabajo que se diera por fin esta convocatoria pero gracias a Dios me llega ahorita.”

