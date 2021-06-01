Todo está listo para la edición 76 del U.S. Women’s Open

Para su 76ª edición, el U.S. Women’s Open se dirige al majestuoso Olympic Club. Apropiadamente para este campeonato, el Lake Course en San Francisco es uno de los campos de golf más desafiantes de los Estados Unidos, una dificultad evidenciada por los cinco U.S. Open masculinos que se jugaron ahí entre 1955 y 2012.

En diciembre, A-Lim Kim hizo birdie en sus últimos tres hoyos para levantar el trofeo en Champions Club de Houston, y ahora viaja a California con la esperanza de convertirse en la primera jugadora en defender con éxito su título desde la australiana Karrie Webb, quien lo logró hace 20 años.

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The history, the glory, the giant posters of yourself... #USWomensOpen champions get it all! pic.twitter.com/BL2qnbUWeX — U.S. Women's Open (USGA) (@uswomensopen) June 1, 2021

Sin embargo, muchos ojos estarán puestos en Inbee Park, que busca su tercer triunfo en el U.S. Women's Open. La siete veces campeona de Major ganó el Kia Classic en marzo y ha competido regularmente en los eventos más importantes. Terminó empatada en el séptimo lugar en el ANA Inspiration, sexta en el U.S. Women's Open del año pasado, cuarta en el Women's Open y segunda en el Women's PGA Championship.

Es justo decir que la golfista, de 32 años, está lista para reclamar su primer Major desde 2015.

Así mismo, la número uno del mundo, Jin Young Ko, podría tener algo que decir al respecto. La dos veces ganadora de Majors en 2019 y se aseguró el Tour Championship al final de la temporada pasada. La jugadora, de 25 años, estará ansiosa por asegurarse de que el trofeo permanezca en manos de Corea del Sur.

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Por otra parte, Patty Tavatanakit se asombró con su actuación en el ANA Inspiration, pero su compañera tailandesa y ex campeona Ariya Jutanugarn llega al Olympic Club en forma amenazadora después de ganar el Honda LPGA Tailandia. Del mismo modo, su hermana Moriya ciertamente podría ser un factor a medida que busca su primer título importante.

Finalmente, serán tres jugadoras latinoamericanas quienes participarán en la edición 76 del U.S. Women’s Open: las mexicanas Gaby López e Ingrid Gutiérrez, así como la ecuatoriana Daniela Darquea.