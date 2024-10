Todo lo que contiene la temporada 13 de Overwatch 2, Hechicería

Llega una especie de magia oscura y se desató el caos en la nueva y aterradora temporada de Overwatch 2. Desde nuevos modos de juego escalofriantes hasta diseños fascinantes, la Temporada 13 promete una gran combinación de brujería, terror y batallas heroicas, contenido nuevo para Halloween.

Widowmaker Hechicera mítica: La pieza principal de esta temporada es el diseño encantador de Widowmaker Hechicera mítica. Con cada nivel, la Hechicera se transforma de una aprendiz de pociones a una completa maestra de las artes oscuras y combina brujería fantástica con elegancia gótica.

Te puede interesar: Unrailed 2: Back on Track, el cooperativo que puedes probar en octubre

Enfrenta los terrores de Halloween

La nueva Temporada prepara su evento al más puro estilo del Halloween a partir del 5 de octubre al 4 de noviembre, puedes entrar al Laboratorio de Junkenstein, un nuevo modo JcJ con mutaciones que convierten a los héroes en horrores en rondas de Combate a muerte por equipos vertiginosas.

Si prefieres las aventuras cooperativas, los aclamados modos de juego La Venganza de Junkenstein y La Furia de la Novia regresan para toda la temporada, con nuevos desafíos, enemigos y jefes horripilantes.

Crossover de lujo para los fans de Overwatch

Será del 17/10 al 30/10, cuando lleguen las legendarias skins de My Hero Academia. Lucha como un héroe de la justicia con Tracer como Deku, Reinhardt como All Might y Juno como Uravity o desata el caos con Reaper como Tomura Shigaraki y Kiriko como Himiko Toga.

Te puede interesar: Venom aterriza en el battle royale de Pubg Mobile

Domina la magia oscura y gobierna en el título

Para maximizar tu magia oscura y desbloquear recompensas exclusivas, el pase de batalla prémium ofrece un camino mágico hacia algunos de los tesoros más deseados. Con 80 niveles de recompensas, como hasta 80 prismas míticos, con el pase de batalla prémium.