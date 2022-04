Todos los detalles del nuevo pase de batalla en Halo Infinite

Después de una larga espera, Halo Infinite revela todo lo nuevo en su segunda temporada llamada “Lone Wolves” donde agregan mapas, modos de juego y un nuevo pase de batalla con ajustes que se pedían a gritos desde que salió el primero, 343 Industries escucha a su comunidad y logran meter muchos de los ajustes que la comunidad pidió el 3 mayo.

Halo Infinite | Season 2 Community Livestream

A travé de las redes sociales de Halo podrás ver una cuenta regresiva para la nueva temporada del título, en una imagen podemos ver 7 Spartans diferentes llenos de color y diferentes formas de adaprat a tu soldado, ademas de mostrarnos un poco más de los nuevos mapas que se integran a la biblioteca de juego.

Pases de batalla de Halo Infinite

Cabe aclarar que los pases de batalla en Halo Infinite no expiran por lo que podrás adquirir pases anteriores y desbloquearlos sin sentir la presión de que no vas a desbloquear todo, esto solo funcionan para los pases de batalla y no para eventos especiales como navidad o las fracturas.

Gracias a la transmisión especial pudimos ver que la primera armadura la podremos desbloquear desde el nivel 6 y una de las cosas más importantes a resaltar es que añadieron los puntos para poder comprar cosas a lo largo del pase de batalla.

Niveles donde adquieres créditos: 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95

Niveles donde adquieres armaduras completas: 6, 30, 94

Niveles donde adquieres color de armaduras: 10, 18, 24, 29, 43, 49, 54, 59, 89

Contará con 100 niveles y para las últimas recompensas quedarás sorprendido ya que nos desbloquearán hombreras con la calavera de un Elite, en vez de fuego como en la temporada pasada obtendremos humo verde con láseres de luz al aparecer.

Un punto importante es que durante la transmisión presentaron un video como si alguien hackeara el en vivo, diferentes audios de que estaban irrumpiendo en la zona y anuncios de peligro salieron, esto podría ser una alusión directa a un ataque flood dando un regreso a uno de los modos de juego más amados por los fanáticos a la hora de que termino el video actuaron como si nada hubiera pasado sin mencionar ni una palabra del video que pasarín en media explicación del pase de batalla.