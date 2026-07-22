No solo Gilberto Mora: todos los jugadores de México que podrían cambiar de equipo

Gilberto Mora fue el jugador de la Selección Mexicana que más beneficiado se vio tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El joven de 17 años fue de lo más destacado del equipo de Javier Aguirre y se dio a conocer al mundo, despertando el interés de varios clubes de Europa de cara al futuro.

Si bien es cierto que por no tener la mayoría de edad aún no puede salir de México, es prácticamente un hecho que el mediocampista de Xolos de Tijuana emprenderá viaje hacia el Viejo Continente en el mercado de invierno, cuando ya tenga 18 años. Sin embargo, no será el único futbolista mexicano en cambiar de equipo tras la justa veraniega.

Todos los jugadores mexicanos que cambiarían de club tras el Mundial

Raúl Rangel

Tala está a 2 porterías en cero de superar el récord de Memo Ochoa.|Selección Nacional de México

El portero de Chivas fue otro de los puntos altos durante la cita mundialista. Acumuló cuatro partidos consecutivos manteniendo el cero y solamente recibió gol en los Octavos de Final contra Inglaterra. Sus atajadas podrían llevarlo a Europa próximamente, ya que clubes como Sporting de Portugal, Copenhague de Dinamarca y en Países Bajos se interesaron en él.

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Luis Chávez

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El mediocampista viene de no sumar muchos minutos en el Dinamo de Moscú y, si bien es cierto que no tuvo mucha participación en la Copa del Mundo, distintos clubes de la Liga BBVA MX ven con buenos ojos su regreso al país. América es el club más interesado, aunque la operación no luce para nada sencilla en Coapa.

Edson Álvarez

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El centrocampista vio acción durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aunque su actuación contra los ingleses dejó mucho que desear entre la afición mexicana. Fenerbahçe no renovó su cesión, por lo que regresará al West Ham, equipo que tampoco desea retenerlo. El Koln de Alemania y el Benfica de Portugal aparecen como las opciones más cercanas.

Erik Lira

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Fue uno de los puntos más altos y fijos de la Selección Mexicana durante la justa veraniega. Su nivel despertó el interés de varios clubes europeos, siendo pretendido por la liga de España, Francia, Países Bajos, entre otros. Difícilmente continúe mucho tiempo más en Cruz Azul.

Santiago Gimenez

Gimenez se quedaría otro semestre más en el conjunto de Italia, pese a su lesión.|Santiago Gimenez

El delantero mexicano no atraviesa el mejor momento de su carrera. Apenas sumó minutos en el AC Milan previo al Mundial y en el torneo internacional tampoco tuvo un buen recorrido. Mientras se recupera de una lesión en el tobillo, todo indica que el ‘Bebote’ saldrá de Italia en busca de nuevas oportunidades.

Julián Quiñones

Julián Quiñones fue el mejor futbolista de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la FIFA lo considera mejor que Ousmane Dembélé|Ulises Naranjo

Fue el máximo goleador de México en la Copa del Mundo con cuatro anotaciones. Además, venía de anotar más de 30 goles en la temporada con el Al Qadsiah de Arabia Saudita. Su nivel despertó el interés de clubes importantes de la Premier League como el Aston Villa. El delantero podría cambiar de club siempre y cuando cumplan con las pretensiones económicas del club árabe.