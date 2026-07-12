Por qué Gilberto Mora está obligado a mantenerse en la Liga BBVA MX y seguir esperando por Europa

Gilberto Mora fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con apenas 17 años, se ganó la confianza del entrenador Javier Aguirre y finalizó el torneo siendo titular indiscutible en el mediocampo, pese a haber sido suplente en el debut contra Sudáfrica. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes de Europa, pero ninguna operación ha avanzado hasta el momento.

Equipos como Liverpool y Manchester United se han interesado en el joven prospecto de México pensando en el inicio de la nueva temporada. No obstante, Gilberto Mora deberá esperar para concretar una transferencia internacional. El principal impedimento no está ligado a una decisión directiva de Xolos de Tijuana ni a la falta de ofertas, sino que se debe a las reglas que establece la FIFA.

Por qué Gilberto Mora todavía no puede jugar en Europa

Gilberto Mora nació el 14 de octubre de 2008, por lo que actualmente tiene 17 años. El juvenil de Xolos alcanzará la mayoría de edad hasta el próximo 14 de octubre de este mismo año, según la información publicada por el propio Club Tijuana en su perfil oficial.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

El artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA establece, como regla general, que los traspasos internacionales solamente están permitidos cuando el futbolista supera los 18 años. La norma fue creada para proteger a los menores dentro del mercado internacional.

Esto significa que Mora no puede abandonar México para ser registrado inmediatamente por un conjunto europeo. Aunque un club podría negociar anticipadamente con Xolos, el jugador no estaría habilitado para competir oficialmente en otro país antes de cumplir la edad requerida.

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Las excepciones de FIFA que no aplicarían para Gilberto Mora

El reglamento contempla algunas excepciones para permitir transferencias internacionales de menores. Una de ellas se produce cuando los padres del jugador cambian de residencia por motivos ajenos al futbol.

También existen condiciones especiales para movimientos entre jugadores de 16 y 18 años dentro de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo. No obstante, Mora pertenece a un club mexicano, por lo que esa vía no le permitiría trasladarse directamente desde la Liga BBVA MX hacia Europa.

Gilberto Mora, de la Selección de México|Instagam: FIFA

La consecuencia práctica es que tendrá que mantenerse en el futbol mexicano, salvo que aparezca alguna circunstancia excepcional que deba ser analizada y aprobada previamente por la FIFA.

Cuándo podría salir Gilberto Mora de Xolos

Mora cumplirá 18 años el 14 de octubre, cuando las principales ventanas de transferencias del verano europeo ya estarán cerradas. Por ese motivo, su primera oportunidad lógica para ser registrado por un equipo del Viejo Continente aparecería en el mercado invernal de enero de 2027.

El mediocampista tendría que disputar el Apertura 2026 con Xolos y esperar hasta la apertura del siguiente periodo de inscripciones. Su salida también dependerá de que el conjunto interesado alcance un acuerdo económico con el equipo de Tijuana.