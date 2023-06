Todos los detalles de la nueva actualización de TFT

Con la nueva actualización, Teamfight Tactics la Arena Mecha: PRIME Zero envía las partidas de los jugadores más allá de la luna. La arena viene con el estreno del nuevo sistema de entrega de contenido estético, que proporcionará mucho más dinamismo a este apartado del juego.

“Aún tengo mucho que demostrar” -Faker en entrevista para Azteca Esports

REINOS DEL TESORO

En resumen, los Reinos del Tesoro son una actualización a gran escala y un reemplazo al sistema de huevos actual. Los precios por objeto no van a cambiar (390 RP / TFT Coins por objeto), pero se han ajustado algunas tasas de aparición y categorías de objetos para dar paso a ciertas actualizaciones importantes de funcionalidad que se están haciendo en el sistema.

Te puede interesar: El equipo de LCS que estuvo a punto de llevar a Faker a la LCS

CAMBIOS IMPORTANTES

Rasgos: Con dos unidades de 4 de costo y una de 5 de costo, As 4 es difícil de obtener. Aunque aparezca el Aumento más reciente, As Bajo la Mira, el cual te otorga acceso al rasgo As muchísimo antes, este tiene un bajo desempeño. Se ha otorgado al umbral de ejecución un pequeño empujón para impulsar el rasgo a una clasificación As.

Las aperturas de Escuadrón Animalia por lo general se usan para acumular vida en las fases iniciales de la partida, pero son difíciles de acumular si no se mata a nadie. 5 de Daño de Ataque y Poder de Habilidad adicionales deberán darle al Escuadrón Animalia el impulso que necesita.

Te puede interesar: TV Azteca Esports transmitirá el Clausura de la LLA 2023

GenTech aún puede aparecer en el juego temprano, medio y tardío cuando un Nunu de nivel 7, Tomo de Rasgos o un Aumento otorgan acceso anticipado al punto de activación de 5 rasgos. Se reduce la bonificación que se obtiene de cada objeto para evitar que estos adolescentes superen su objetivo de 5 unidades del rasgo, como un estudiante de preparatoria que le falta el respeto a sus padres.

Unidades: Nivel 1

Se ha reducido la tasa de Resistencia Mágica de ¡Tiempo Fuera! de Pantheon, ya que tenía demasiado tiempo libre.

Unidades: Nivel 2

Draven extraña ser el centro de atención. Con su hechizo necesita menos Maná para lanzar, puede amenazar a esas molestas unidades en la línea trasera más a menudo. Se ha mejorado el Maná máximo de Draven.

Unidades: Nivel 3

Jax ha estado descansando desde que dominó las primeras versiones de ¡Monstruos al Ataque! Ahora, se ha aumentado el daño básico de Golpe Adaptable de Jax.