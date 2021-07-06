Tokyo 2020 contará con algunas de las figuras de la Eurocopa

Aunque el futbol en los Juegos Olímpicos tiene la complicación de que no todos los clubes prestan a sus jugadores, en Tokyo 2020 sí tendrán la presencia de futbolistas que están entre los mejores de la actual Eurocopa.

Entre las cuatro selecciones europeas que estarán en el certamen en tierras niponas se encuentra la de España, que es uno de los semifinalistas del torneo de la UEFA. Y serán seis futbolistas que hoy están con el conjunto que dirige Luis Enrique, que también formarán parte del representativo ibérico que buscará una medalla olímpica.

Se trata de Pedri, Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo, quienes integrarán el equipo conformado por el técnico Luis de la Fuente, en cuanto termine la Eurocopa. Un aspecto que ven bien por el envión anímico.

"Van a venir con una carga positiva y motivación excepcional, rodados, son gente muy joven. Dios quiera que no haya lesiones y espero que se incorporen justo después de la final, tras ganarla", declaró el seleccionador español al dar la lista de 22 jugadores que estarán en Tokyo 2020.

Varios jugadores tienen un basto recorrido en clubes grandes de Europa

Además de esto, son elementos con cierto recorrido en los mejores clubes del mundo, como Pedri y Eric García en el Barcelona, o Dani Olmo en el Leipzig de Alemania. Mientras no se quedan tan atrás los nombres de Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad, Pau Torres en el Villarreal y el portero Unai Simón en el Athletic de Bilbao.

Este último siendo protagonista para que España esté trascendiendo en la Euro, ya que a pesar de un grave error, el guardameta ibérico se ha repuesto y se ha convertido en figura. Por lo que esta confianza se podría trasladar ahora a la Selección Olímpica.

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Los españoles estarán en el Grupo C junto a Egipto, Argentina y Australia, por lo que sería hasta la ronda de eliminatorias en la que podría enfrentarse a la Selección Azteca, que se encuentra en el Grupo A con Japón, Francia y Sudáfrica.

En total serán 16 selecciones en una fase de grupos que comenzará el 22 de julio, y la final será el 7 de agosto.