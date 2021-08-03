Tokyo 2020 genera inspiración y cambio de look

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 los deportistas no solamente nos brindan lo mejor del deporte mundial, también los mejores peinados, tonos, cortes y estilos del planeta.

Los representantes de cada nación y en cada una de las disciplinas, si bien son admirados por su posición en el podio olímpico o marca registrada durante la contienda olímpica. También debemos de reconocer que son seguidos y hasta homenajeados por sus extravagantes diseños que llevan en la cabeza.

Algunos deportistas olímpicos le dieron un giro original a sus cabelleras para destacar durante las competencias disputadas en Tokyo 2020 y no nada más con su talento.

La capital de Japón y el país como tal, es uno de los más atractivos por toda su cultura que se ha popularizado en todo el mundo. Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 son el espacio ideal para que todos los representantes de cada nación expresen su gusto por la moda.

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Ya sea que busques inspiración o hacerte un cambio de look, debes recordar que el cabello es una extensión de tu personalidad.

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La mejor cabellera en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Yulimar Rojas, la atleta colombiana sorprendió a sus seguidores con un color rosa mexicano. En otras ediciones olímpicas ha optado por el rubio, matizado, blanco y hasta castaño claro.

María Fazekas, la tenista elevó los aros olímpicos e inclusive fue tendencia en su país. Dualidad en su máxima expresión, de tonos rubios a sombreados oscuros.

Naomi Osaka, el fuego olímpico, impuso las braids o trenzas, en un color rojo intenso como el pebetero olímpico.

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Kiram Badloe, referencia de Avatar, uno de los animes famosos de Tokio. Homenaje del maestro aire para obtener poder al momento de navegar.

An San, arquera coreana, récord olímpico y triple medalla de oro. Impuso elegancia y sofisticación con su corte clásico y con textura, liso perfecto de cabello asiático.

Shelly Ann Fraser, la corredora histórica que eligió combinar su melena verde intenso con el destellante tono de la bandera de Jamaica, país que representa.

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Neisi Patricia Dajomes, la halterista medalla de oro que llevó el afro a otro nivel. Miles de personas se han identificado con su cabello y el toque decorativo que utilizó como complemento.

Raven Saunders, lanzadora de bala que catapultó la dualidad de dos tonos, una combinación de verde y morado que siempre será recordada.

Alexa Moreno, la gimnasta que le demostró a un país como volar, luciendo sus puntas en combinación con su leotardo en rojo intenso.

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Estos son algunos de los deportistas olímpicos que han destacado en Tokyo 2020, además de manejar una melena merecedora de medalla.

