¿Qué es una Geisha Japonesa? Tradición y cultura en Tokio

¿Alguna vez te has cuestionado sobre todo lo que aporta un país al mundo?, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 están próximos a inaugurarse y con ello despierta la curiosidad de conocer más allá de sus deportes, filosofía, gastronomía, lugares y vestimenta, es una lista realmente interminable.

El hockey sobre pasto en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

Tokio al igual que Japón está lleno de arte, cultura e historia, uno de sus personajes emblemáticos son las geishas japonesas, las cuales llevan siglos cautivando con su misterio y sensualidad. Estas mujeres son las encargadas de practicar y mantener el aspecto cultural, el significado de su nombre es persona que practica las artes.

Aprendices de geisha practican la ceremonia del té en el Teatro Miyagawacho Kaburenjo de Kyoto, Japón. (Sankei via Getty Images)

Oficio milenario

La profesión de una geisha fue reconocida oficialmente en la segunda mitad del siglo XVIII. Las geishas son mujeres que dedican su vida a las artes tradicionales japonesas y usan sus talentos para entretener durante banquetes y espectáculos, estas artistas no son prostitutas.

Se destacan por el dominio de varios tipos de arte, generalmente las danzas tradicionales incluyendo la del abanico, el canto, la literatura, la poesía, arreglos florales y el tocar instrumentos musicales tradicionales. Además de entretener a través de sus técnicas artísticas, son expertas en el arte de la conversación, una geisha debe de tener una gran cultura general.

Te puede interesar: Gastronomía de Tokio: Comida típica, bebidas, dulces y postres

Actualmente, algunas de las geishas han decidido mostrar parte de su arte a los turistas a través de ceremonias del té y otros espectáculos con el fin de dar a conocer el aspecto cultural de Tokio, Japón. Pero lo cierto es que, para disfrutar de su compañía debes ser una persona recomendada por un cliente ya existente, sus servicios son exclusivos y personalizados.

Anteriormente los únicos que podían costear un servicio eran hombres de negocios, políticos o individuos adinerados. El costo debe de cubrir el tiempo que pases con ella, el servicio brindado, así como sus comidas y bebidas, originalmente la profesión de geisha podría ser practicada tanto por hombres como por mujeres.

Una geisha es realmente un atractivo y objeto de misterio que cautiva a cualquiera. Las aprendices llamadas Maiko en Kyoto utilizan un maquillaje pronunciado, sus rostros están cubiertos con una base de capa espesa de color blanco, lápiz labial rojo y un tono negro en ojos y cejas.

Las Geikos o geishas confirmadas no tienen la obligación de usar maquillaje. Después de los 30 años de edad una geisha puede usar maquillaje únicamente para ocasiones especiales, dándole espacio a su belleza natural.

Te puede interesar: Hot Wheels coleccionables de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Su vestimenta son exclusivos kimonos de seda hechos a mano y cerrados por un ancho cinturón anudado por la espalda llamado Obi, la forma del nudo depende de la edad de la geisha. Las Maiko utilizan un nudo con cola, mientras que las geishas más experimentadas usan uno más corto.

Los colores vibrantes y diseños estampados son por lo general para las mujeres más jóvenes. El traje completo lleva medias o calcetines blancos llamados Tabi y sandalias de madera.

Las geishas tienen una asistente que las ayuda a vestirse, este es el único hombre al que se le permite entrar en la casa donde viven nombrado Okiya.

Si pensabas que la vestimenta era sofisticada, el peinado lo es aun más, par que el cabello se mantenga perfecto durante varios días una geisha debe de dormir reposando el cuello en un collarín especial para que su cabeza no toque la superficie, el toque especial lo dan unos moños sujetados con peinetas tradicionales.

Distinguida por sus modales, una geisha se ve limitada a no comer en restaurantes de comida rápida, ir de compras en un supermercado e incluso el usar una bolsa de plástico, en todo momento debe mantener la imagen refinada.

Te puede interesar: Nadia Comaneci, la primera gimnasta en obtener 10 en Juegos Olímpicos

La madre de una geisha se denomina Okaasan, estas mujeres que no son sus madres se hacen cargo de educarlas hasta la edad adulta. En el pasado, las mujeres que manejaban las casas de geishas, solían comprar jóvenes menores de diez años a familias pobres del campo.

Su preparación es un proceso que lleva tiempo, una vez que una geisha pasa de ser aprendiz a ser una profesional puede organizar sus propias citas. Su iniciación es a través de una ceremonia de cambio de cuello llamado Erikae, el tono rojo es para las aprendices, una vez siendo geishas confirmadas pasan a usar un cuello de color blanco.

En esta profesión ahora se entra de manera voluntaria y en la edad promedio para iniciar su aprendizaje que es a los 17 o 18 años de edad. En el siglo XVIII había miles de mujeres que eran geishas, pero desafortunadamente hoy en día hay menos de 200 chicas que forman parte de esta disciplina.

En Tokio y Kyoto, es el lugar de donde se originaron las geishas y en donde más vistas son. En Gion, Pontocho, Miyagawacho, Kamishichiken o Shimabara son otras regiones en donde se puede apreciar verlas caminando por las calles cuando van cubriendo sus compromisos.

Te puede interesar: México, un ejemplo de constancia en el medallero olímpico