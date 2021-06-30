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¿Qué significa Hello Kitty?, La historia y personajes

Descubre la historia de uno de los personajes japoneses más populares internacionalmente; Hello Kitty, diseñada en 1974 por Yuko Shimizu.

Hello Kitty

Escrito por: Azteca Deportes

¿Alguna vez te has cuestionado sobre la historia y significado de un emblemático personaje japonés?, cuya imagen ha aparecido en centenares de productos. Por si no lo sabías, Hello Kitty, fue concebida inicialmente para niños pequeños, pero en los últimos años ha demostrado ser popular y gran producto consumido entre los adultos.

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Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, es necesario hacer referencia sobre la cultura pop, y todo lo que ofrece al mundo la capital de Japón y sede de esta contienda olímpica. Shintaro Tsuji, fue el fundador de la compañía japonesa Sanrio, la cual creó una caricatura de una gatita sin boca con un moño característico que ha generado miles de millones de dólares desde su creación hace más de cincuenta años.

Hello Kitty Tokio Japón.jpeg

Actualmente Tsuji, de 93 años de edad, le entregó el mando a su nieto. Tomokuni Tsuji, el cual al ser un joven de 31 años le dará una nueva visión tanto a Sanrio como a Hello Kitty, este es considerado el primer cambio de liderazgo en la historia de seis décadas de la compañía japonesa.

Icónico personaje

Shintaro Tsuji inició una compañía de regalos en la década de 1960, en su búsqueda por posicionarse se dio cuenta que los productos que tenían mayor relevancia y eran vendidos son los artículos simples, pero bien diseñados y llamativos.

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Yuko Shimizu, diseñadora que trabajaba en la compañía Sanrio en esa época, fue la encargada de diseñar el personaje de Hello Kitty, este comenzó a aparecer en catálogos de la compañía en 1974.

Posteriormente, Yuko Yamaguchi, se convirtió en la diseñadora oficial de Hello Kitty, la gatita sin boca, este elemento asociado al dibujo japonés busca destacar ciertos rasgos físicos. Desde entonces esta figura gatuno humanoide de coquetos adornos en la oreja izquierda se ha convertido en un icónico personaje de Tokio, Japón.

Todos los productos de Hello Kitty se venden en ciento treinta países de todo el mundo con una amplia gama. Cuenta con licencia para parques de atracciones y cafeterías, hasta el momento la imagen ha aparecido en un tren bala con sus tonos rosa y blanco que la caracterizan, así como en aviones.

Tren Bala Kitty.jpeg
|Luis Rodriguez

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Tren Kitty.jpeg

La marca tipifica la tendencia japonesa de Kawaii o ternura, pero el personaje en sí se identifica como británico, porque cuando fue creada Hello Kitty en la década de 1970, la cultura británica estaba de moda en Japón.

El 1ro de noviembre es el aniversario de Hello Kitty, su pasatiempo de este personaje es tocar el piano, entre sus sueños está el convertirse en pianista o en poeta. Tiene un talento especial para la música y el idioma inglés, además, su mejor amiga es su hermana gemela Mimmy.

Una de las interrogantes constantes es ¿por qué no tiene boca?, a lo que la creadora oficial, Yuko Yamaguchi ha aclarado desde el 2008 que esto es únicamente para evitar que refleje alguna emoción y sea el propio consumidor el que lo interprete a su gusto. Además, la empresa japonesa Sanrio asegura que en realidad, Hello Kitty, es una niña y no una gata.

Los fans de Hello Kitty, que siguen adorándola incluso en la edad adulta, son conocidos como Kittyler. Grandes deportistas y estrellas internacionales han declarado su amor por esta gatita japonesa.

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Para Kitty la amistad es una parte muy importante en su vida y su lema es que nunca se tienen demasiados amigos, sus acompañantes de aventura son:

Mimmy White, es su hermana gemela y mejor amiga, a diferencia de Hello kitty lleva un moño amarillo, pero del lado derecho de su cabeza. Le gusta soñar con su boda y está decidida a ser la novia más bonita del mundo.

Daniel Starr o Dear Daniel, le encanta tocar el piano al igual que a Hello, comer yogurt y cheesecake. Después de un viaje por todo el mundo con su padre fotógrafo, decidió volver a Londres para estar con Kitty.

My Melody, le gusta hornear galletas con su mamá, es honesta y tiene un hermano pequeño. Siempre viste un gorro que su abuela le hizo especialmente para ella.

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Little Twin Stars, Kiki está lleno de curiosidad, le gusta inventar cosas y Lala ama dibujar, escribir poemas. Son estrellas gemelas que nacieron en Yume Star Cloud y vinieron a la tierra para aprender cómo brillar más.

Badtz Maru, un pingüino travieso que le encanta pasear a su mascota caimán y come en los restaurantes más top de Ginza, Tokio. Acostumbrado a atraer la atención de todo el mundo.

Keropi, vive en Donut Pond con sus padres y sus dos hermanos. Es una rana que le encanta la natación, jugar el béisbol, cantar y los boomerangs.

Chococat, es un gato lindo y olvidadizo, sus bigotes son tan sensibles como una antena y por eso siempre primero se entera de todo. Le gusta divertirse con sus amigos y aprender cosas nuevas.

Ahora que ya conoces más acerca de la historia de Hello kitty, su historia y sus amigos de Sanrio no los volverás a ver igual ahora en los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que estarán por todos lados de Tokio, Japón.

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