Conoce el Pokémon Center en el corazón de Tokyo

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la euforia por todo lo extra que puede ofrecer el país sede de esta justa olímpica, resulta realmente atractivo y no solamente para los fanáticos del deporte, pues Japón tiene una amplia variedad de cultura en la cual, tienen uno de los animes más exitosos llamado Pokémon.

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Un gran referente del animé y cultura pop es la capital de Japón, en Ikebukuro se encuentra el Centro Pokémon Mega Tokyo, el más grande de su tipo. La popularidad de la serie de juegos de Pokémon se ha esparcido alrededor de todos los países desde su lanzamiento.

Pokemon

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En 1966, Pokémon se fue abriendo paso y posicionando con la serie de videojuegos de Pocket Monsters Red and Green. Pokémon, es el nombre corto del título original en japonés de Pocket Monsters, monstruos de bolsillo.

A través de varias franquicias y siendo adaptado como anime, Pokémon se ha vuelto algo sumamente conocido alrededor del mundo. Japón es hogar de la legendaria caricatura y juego, actualmente, la marca tiene tiendas en gran parte del país.

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Japón tiene en total 12 Pokémon Center situadas en las ciudades de Sapporo, Sendai, Tokyo, Chiba, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiroshima y Fukuoka.

Pokémon, Máster Quest, es la quinta temporada de esta saga.

Abierta al público desde finales de 2014, en Tokyo a cualquier lugar donde mires podrás observar todo lo referente al mundo de Pokémon, sin importar que seas de coleccionista de tipo fuego, aire, agua, electricidad, psíquicos, fantasma, tierra o hierba.

Los artículos más solicitados son playeras, gorras, impermeables, sombrillas, toallas, pantuflas, artículos para el hogar, papelería, tazas, mochilas, alhajeros y almohadas.

Dentro del edificio Sunshine City se encuentra el Pokémon Center Mega Tokyo, aquí serás recibido por Pikachu y Charizard. Pikachu, es el pocket monster número 25, espécimen al que le fue dado a Ash Ketchum, protagonista de la primera saga de la serie, este pokémon se caracteriza por nunca querer entrar a su pokebola como todos los demás.

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Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 darán inicio el próximo 23 de julio y las competencias se llevarán a cabo hasta el 8 de agosto, día de la ceremonia de clausura.

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