Conoce el Tokyo Skytree, el mirador de Tokio en Japón

Admirar una ciudad resulta más atractivo hacerlo desde las alturas, Tokio, la capital de Japón es el destino perfecto y sede de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que te fascinará observar. Desde los rascacielos iluminados con dinámicas luces en tonos neón hasta los templos históricos serán el complemento perfecto para que quieras apreciar la mezcla de lo ultramoderno y lo tradicional desde lo más alto.

El hockey sobre pasto en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

Las mejores vistas de Tokyo 2020

Uno de los edificios más emblemáticos es el mirador Tokyo Skytree, este edificio es una torre de telecomunicaciones que cuenta con varias amenidades que resultan muy seductoras para todos. Situada cerca del barrio Asakusa y con una altura de 634 metros, la convierte en una estructura espectacular y la más alta de Japón.

Tokyo Skytree cuenta con dos miradores en donde su estructura de cristal hace que sea una imponente altura, el primero se encuentra a 350 metros y el segundo a 450 metros de altura. El horario de atención es de las 8:00 a las 22:00 horas, el acceso es controlado por seguridad.

Te puede interesar: Gastronomía de Tokio: Comida típica, bebidas, dulces y postres

El precio para acceder a cualquiera de los dos miradores que tiene Tokyo Skytree realmente vale la pena. Tus ojos, tu mente y cualquier dispositivo que utilices para fotografiar te dará un increíble recuerdo.

La entrada del primer observatorio, Tembo Deck, es de 2100 yenes, en días festivos se incrementa a 2300 yenes. para ingresar a el segundo, que se llama Tembo Galleria, el precio es de 1000 yenes o 1100 yenes en días de fiestas. Existen otras tarifas por si decides observar con antelación o entrada rápida, el Fast Skytree va de un costo de 3200 a 4200 yenes.

Toda la información del recorrido está en inglés, coreano, chino y japonés. Además de una vista espectacular, también cuenta con un Skytree Café, un Sky Restaurante, un complejo comercial denominado Skytree Shop donde su principal centro comercial se llama Tokyo Solamachi el cual tiene 312 restaurantes y tiendas de todo tipo, así como oficinas que reciben el nombre de Skytree Town.

¡Konnichiwa, #Miraitowa! 🥰👋



Nuestra mascota llegó a la bahía de Yokohama para ver los anillos Olímpicos recientemente instalados. ❤️#Tokyo2020 #UnitedByEmotion pic.twitter.com/EBy8fC4ow8 — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) June 29, 2021

Este gran desarrollo urbanístico fue promovido por el Grupo Tobu y contó con la participación de seis cadenas de televisión lideradas por la NHK. Originalmente iba a medir 610 metros pero fueron añadidos 24 metros más a la antena.

A este rediseño se le dio el nombre de Mussahi, el nombre de la torre fue sometido a votaciones, en marzo de 2008 se seleccionaron seis nombres finalistas los cuales eran Tokyo Edo Tower, Tokyo Skytree, Mirai Tree, Yumemi Yagura, Rising East Tower y Rising Tower.

El nombre definitivo se eligió en junio de 2008 en una votación a nivel nacional en la que se recogieron 110.000 votos. De ellos, 33.000 fueron para Tokyo Skytree la cual inició su construcción en 2008 e inaugurada en 2012, la instalación puede recibir a 14.000 personas al día.

Te puede interesar: Turismo en Tokyo | Parque Nacional Shinjuku Gyoen