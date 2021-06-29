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Conoce el Tokyo Skytree, el mirador de Tokio en Japón

Además de ser el mirador más alto de Japón, también desarrolla el papel de antena de comunicación, restaurante, entre otros.

Tokyo Skytree
TOKYO, JAPAN - APRIL 17: The Tokyo Skytree is lit up in blue to show support for health care workers and first responders on the front lines of the COVID-19 coronavirus pandemic, seen from Sensoji Temple, on April 17, 2020 in Tokyo, Japan. Japan recently expanded the current state of emergency to cover the entire country as COVID-19 coronavirus infections continue to spread. Although low compared to some European nations, Japan has so far recorded 9,231 confirmed coronavirus cases with 190 deaths and 935 recoveries. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)|Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Admirar una ciudad resulta más atractivo hacerlo desde las alturas, Tokio, la capital de Japón es el destino perfecto y sede de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que te fascinará observar. Desde los rascacielos iluminados con dinámicas luces en tonos neón hasta los templos históricos serán el complemento perfecto para que quieras apreciar la mezcla de lo ultramoderno y lo tradicional desde lo más alto.

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Uno de los edificios más emblemáticos es el mirador Tokyo Skytree, este edificio es una torre de telecomunicaciones que cuenta con varias amenidades que resultan muy seductoras para todos. Situada cerca del barrio Asakusa y con una altura de 634 metros, la convierte en una estructura espectacular y la más alta de Japón.

Skytree Tokyo.jpeg

Tokyo Skytree cuenta con dos miradores en donde su estructura de cristal hace que sea una imponente altura, el primero se encuentra a 350 metros y el segundo a 450 metros de altura. El horario de atención es de las 8:00 a las 22:00 horas, el acceso es controlado por seguridad.

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El precio para acceder a cualquiera de los dos miradores que tiene Tokyo Skytree realmente vale la pena. Tus ojos, tu mente y cualquier dispositivo que utilices para fotografiar te dará un increíble recuerdo.

La entrada del primer observatorio, Tembo Deck, es de 2100 yenes, en días festivos se incrementa a 2300 yenes. para ingresar a el segundo, que se llama Tembo Galleria, el precio es de 1000 yenes o 1100 yenes en días de fiestas. Existen otras tarifas por si decides observar con antelación o entrada rápida, el Fast Skytree va de un costo de 3200 a 4200 yenes.

Tokyo Skytree.png

Toda la información del recorrido está en inglés, coreano, chino y japonés. Además de una vista espectacular, también cuenta con un Skytree Café, un Sky Restaurante, un complejo comercial denominado Skytree Shop donde su principal centro comercial se llama Tokyo Solamachi el cual tiene 312 restaurantes y tiendas de todo tipo, así como oficinas que reciben el nombre de Skytree Town.

Este gran desarrollo urbanístico fue promovido por el Grupo Tobu y contó con la participación de seis cadenas de televisión lideradas por la NHK. Originalmente iba a medir 610 metros pero fueron añadidos 24 metros más a la antena.

A este rediseño se le dio el nombre de Mussahi, el nombre de la torre fue sometido a votaciones, en marzo de 2008 se seleccionaron seis nombres finalistas los cuales eran Tokyo Edo Tower, Tokyo Skytree, Mirai Tree, Yumemi Yagura, Rising East Tower y Rising Tower.

El nombre definitivo se eligió en junio de 2008 en una votación a nivel nacional en la que se recogieron 110.000 votos. De ellos, 33.000 fueron para Tokyo Skytree la cual inició su construcción en 2008 e inaugurada en 2012, la instalación puede recibir a 14.000 personas al día.

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