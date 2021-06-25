Gastronomía de Tokio: Comida típica, bebidas, dulces y postres

Actualmente, la gastronomía japonesa está presente cada vez más en distintos países. Degustar cualquier platillo en Tokio es realmente una experiencia para tu paladar, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 te presentamos la parte culinaria de la concurrida capital de Japón.

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En todos los restaurantes podrás acompañar cualquier plato de tu elección con agua de infusiones y té, el té verde lo suelen servir gratis en la mayoría de los establecimientos de comida, hay cientos de opciones para satisfacer hasta tu más exigente decisión culinaria.

Histórica tradición de sabores

En cualquier rincón de Tokio podrás encontrar un lugar para satisfacer tu apetito, debido a que, no hay zonas determinadas para poder comer. Desde lo más típico hasta lo más exótico aquí es la capital de la gastronomía.

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El rey de la gastronomía de Japón es el sushi, el mejor se sirve en los alrededores del Mercado de Tsukiji, esto en la cuestión tradicional. Si te gusta arriesgar podrás probar el Fugu en Shinjuku.

En Japón los restaurantes suelen estar especializados en un tipo de comida. El sushi principalmente es una combinación de selecto pescado crudo, aunque también hay de mariscos, vegetales o huevo. Se sirve en tres formas:

Sashimi, pescado crudo con maridaje exclusivo.

Nigiri, trozo de pescado sobre una bola de arroz.

Maki, pescado enrrollado con arroz dentro de un alga nori.

También hay Temaki, Futomaki o Uramaki.

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En Japón no se deja nunca propina y en la mayoría de restaurantes únicamente disponen de ohashi, palillos.

Otros restaurantes son especializados en Tempura, verduras, langostinos y otros ingredientes, se sirven acompañados de un bol de arroz y una sopa miso. También puede ir acompañado con tallarines soba o udon.

Los locales que se especializan en Ramen, sopa de fideos, trozos de carne de cerdo, alga nori, brotes de soja y huevo hervido acompañado de unas empanadillas gyoza son los más concurridos.

Si apenas estás eligiendo probar la comida japonesa debes de probar el Tonkatsu, carne y verduras rebozadas y fritas, servidas junto con un bol de arroz. El Oyakodon es otra variante y es carne de pollo.

En Ryogoku, el barrio del Sumo, la comida típica es el Chanko Nabe, una sopa con muchas verduras, setas y carne que se termina de cocinar en la propia mesa. También encontrarás locales en los que hay una plancha en cada mesa para que el comensal se cocine su propio platillo. Aquí se come el Okonomiyaki, conocido como la pizza japonesa.

Tokio, Japón también se está incursionando en la comida rápida sin perder el toque tradicional. Los restaurantes locales como Lotteria, que es una cadena perteneciente al grupo coreano japonés Lotte, abrió su primer restaurante en 1972, expandiéndose a Corea del Sur en 1979.

First Kitchen, además de hamburguesas, son conocidos por su exquisita pasta y otros platos que serán tus favoritos una vez que los pruebes, su primera tienda fue inaugurada en Ikebukuro en septiembre de 1977.

En lo que respecta a MOS Burger, su sede central se encuentra en Tokio, estas hamburguesas las podrás probar y ver por toda la ciudad.

Por otra parte, las Cajas Bento son cajas de comida para llevar, la mayor parte de los supermercados y la gran mayoría de los restaurantes venden comida para llevar, es habitual, los japoneses así trasladan su comida cuando viajan en tren.

La caja Bento incluye arroz o pasta, una porción de carne y otras verduras.

En la planta baja de los centros comerciales siempre habrá comida preparada, aquí la especialidad son los Takoyaki, masa de harina de trigo con un trozo de pulpo, aderezados con mayonesa y una salsa dulce. Otra opción es el Karaage, trozos de pollo empanados y fritos.

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No todo es platillo fuerte, en la cuestión de algo de beber en Tokio debes ir a un Izakaya, estás son tabernas en donde hay todo tipo de bebidas. Las bebidas más consumidas en Japón es la cerveza, las tres marcas más conocidas son Kirin, Sapporo o Yebisu.

Tabién se consume mucho el Sake, caldo que cada región lo elabora con sus propios sabores característicos.

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Para cerrar con broche de oro, no te quedes sin comer un buen postre, muchos son elaborados con té verde o Anko, una pasta de judías rojas dulces. Los Taiyaki, pececitos hechos de harina y cocinados a la plancha u otro dulce tradicional es el Mochi, un pastel de arroz glutinoso de diversos sabores.

Tokio ofrece tours gastronómicos por Shinjuku o Shibuya, para que todos sus visitantes degusten la gastronomía y puedan probar la comida típica, bebidas, dulces y postres.

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