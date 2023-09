Oficial: Anuncian cambio de horario para el Toluca vs Chivas

De cara a la Jornada 10 del Apertura 2023, se dio a conocer el cambio de horario de uno de los partidos más atractivos de la fecha, entre Toluca y Chivas.

El único partido que se disputará en domingo, correspondiente a la Jornada 10 del torneo, ya no se jugará a la hora que se tenía prevista. El choque entre los Diablos y los rojiblancos se jugará más tarde de lo que se había planeado.

Toluca vs Chivas cambia de horario

Mediante sus redes sociales, la Liga BBVA MX dio a conocer que el duelo entre Toluca y Chivas se disputar{a a las 17:20 horas, tiempo del centro de México y no a las 12:00, como normalmente se juegan los partidos como local de los Diablos. No se ha revelado la causa del cambio de horario.

Los escarlatas y los rojiblancos cerrarán la Jornada 10 del Apertura 2023, en una fecha que se disputará prácticamente entre viernes 29 y sábado 30 de septiembre.

El partido llega en un momento de realidades distintas para los clubes, pues el Toluca apenas ha perdido uno de los últimos cinco partidos, mientras que el Rebaño Sagrado acumula ya cuatro duelos sin ganar, con tres derrotas incluidas en esos encuentros.

Partidos de la Jornada 10 del Apertura 2023

Otros encuentros que se disputarán en la Jornada 10 del Apertura 2023, son:

- Atlas vs Puebla

- Querétaro vs León por TV Azteca Deportes

- Atlético de San Luis vs Cruz Azul

- Xolos vs Juárez por TV Azteca Deportes

- Pachuca vs Necaxa

- América vs Pumas

- Monterrey vs Santos

- Mazatlán vs Tigres por TV Azteca Deportes

- Toluca vs Chivas

Serán tres partidos los que podrás ver por las pantallas de TV Azteca, dos de ellos en el ya tradicional Viernes Botanero y uno más el sábado.

