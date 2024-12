¡Última hora! Toluca se quedaría sin entrenador tras el fracaso contra América

No cayó bien la derrota contra el América. David Medrano adelantó que en caso de el Toluca cayera frente a las Águilas en los Cuartos de Final del Apertura 2024, Renato Paiva se iría del club debido a que en dos eliminatorias seguidas, no pudiera acceder a la siguiente fase, e incluso no meter un solo gol.

En el Clausura 2024, los Diablos fueron eliminados por las Chivas, tras un 1-0, en Guadalajara y un 0-0 en el Nemesio Diez. Ahora, este certamen se fueron goleados en por los de Coapa, gracias a un marcador global de 4-0, un 2-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes, y otro marcador igual en la vuelta, en la capital del Estado de México.

Christian Martinoli se pronuncia sobre la decepcionante eliminación del Toluca

Te puede interesar: Las posibles altas y bajas del Toluca para el Clausura 2025 en la Liga Mx

Renato Paiva dejaría de ser el entrenador del Toluca

Tras la derrota, fuentes extraoficiales confirmaron que el DT iba a entregar un reporte de los torneos que dirigió, cuales serían los siguientes pasos, además de que se iba a hablar con algunos jugadores para saber su opinión sobre el estratega. Esas reuniones parecen no haber sido del todo exitosas para el portugués.

Aunque aún Toluca no lo hace oficial, todo indica que su ciclo con los Diablos Rojos ha terminado y en las próximas horas el estratega europeo será destituido de su cargo, y el club escarlata tendrá que buscar nuevo entrenador para el inicio del Clausura 2025, el próximo 10 de enero.

Te puede interesar: ¿El adiós del ‘Chino’ Huerta? Los clubes que sueñan con ficharlo