Toluca vuelve a caer y se acerca a la multa de la porcentual

El Toluca de Nacho Ambriz volvió a perder en contra del Atlas en el Estadio Nemesio Díez, con la derrota los Choriceros corren el riesgo de terminar la jornada en los últimos tres puestos de la tabla porcentual.

Ambriz se culpó como el único responsable del rendimiento de los mexiquenses a lo largo del Clausura 2022, y que se encuentren sin conseguir un triunfo en los últimos cinco partidos disputados.

“Soy el responsable el futbol es así, me ha tocado estar arriba y ahora me tocó estar abajo, pero no vine a sacar excusas, me siento avergonzado, pero entiendo que la rueda de la fortuna se me queda abajo, el único aliciente que tengo es que hay un partido importante para lo de la porcentual y te queda un solo partido para jugármela”, mencionó Ambriz culpándose del rendimiento del Toluca.

Complicado calendario de Toluca

A Toluca le falta enfrentar al León en la última jornada de la Liga BBVA MX, en caso de conseguir la victoria podría pensar en entrar al repechaje, pero para Ambriz la prioridad no es buscar la Liguilla, sino evitar pagar la multa de 33 millones de pesos por el puesto 16 en la tabla porcentual.

“Yo creo que lo más preocupante es lo del cociente, el que logres por ahí sacar un triunfo y que se den muchos resultados para ver si nos metemos entre los 12, no quita el sabor amargo, los momentos decepcionantes que hemos tenido en casa, con tu afición que viene y te apoya, va a ser un partido muerte, porque también por ahí ellos buscaron meterse al repechaje”, habló Nacho respecto a la última jornada del Clausura 2022.

Toluca caería al lugar 16 de la tabla porcentual en caso de una victoria de Querétaro en contra de Tijuana en el cierre de la jornada 16.

La fecha 17 Toluca visita León y Querétaro se mide ante los Bravos de Juárez para definir quién tendrá que pagar 33 millones de pesos a la Liga BBVA MX como multa.