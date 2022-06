En España afirman que Toluca no ha hecho una oferta por Luuk De Jong

El mercado de fichajes parecía que iba a traer un bombazo europeo a la Liga BBVA MX pero ya se estaría apagando, ya que desde España afirman que el Toluca no ha hecho ninguna oferta por Luuk De Jong, por lo que luce muy complicado que arribe a México.

En días pasados se comentó que las negociaciones entre el Toluca y Sevilla por el jugador neerlandés iban por buen camino, pero ahora el presidente de los Diablos, Francisco Suinaga, habría apagado todos los rumores, pues él habría revelado que no han hecho ninguna oferta.

Luuk De Jong no ha recibido ofertas del Toluca

De acuerdo al medio español ‘El Desmarque’, afirman que Francisco Suinaga habló en entrevista con ellos y reveló que sí existen contactos entre el cuadro mexicano y Luuk De Jong, sin embargo no le han realizado ninguna oferta al Sevilla.

“El club mexicano está en contacto con el Sevilla a través de un intermediario, pero a Nervión únicamente ha llegado un simple tanteo, no hay oferta alguna. Esto fue confirmado a ‘El Desmarque’ por el presidente del Toluca, Francisco Suinaga, quien afirma que ‘sólo ha habido pláticas, no hay oferta como tal’”, comentó el medio español.

Uno de los detalles más importantes es que Luuk De Jong no tendría en mente probar suerte en México, no a menos que haya una oferta real que sea irrechazable, por lo que su futuro seguiría en Europa.

“El holandés no tiene nada clara la idea de irse al futbol mexicano, por ahora no quiere marcharse. De Jong está analizando ofertas de Europa y en estos momentos no se plantea probar un destino exótico, salvo que haya una gran oferta”, sentenciaron desde España.

Luuk De Jong dejó al Barcelona, luego de que no hicieran válida su opción de compra, y en Sevilla no tendría cabida, por lo que busca acomodo en otro equipo.