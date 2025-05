Toluca prepararía sorpresa para enfrentar el juego de vuelta en el Nemesio Diez enfrentando al América

El cuadro de Toluca, que al finalizar sus partidos en el Estadio Nemesio Diez entona una canción llamada ‘La Cumbia de los Trapos’ podría sonar en la Final de Vuelta de la Liga MX enfrentando al América el próximo domingo 25 de mayo.

Toluca se juega ante América su título 11 en su historia, en tanto que América aspira a ganar el campeonato número 17. La Final del Clausura 2025 enfrentará al mejor del torneo y al segundo mejor del certamen que es el cuadro azulcrema.

Se pronostica que para ambos partidos, habrá una fiesta entre las aficiones que son pasionales y el cierre en el Nemesio Diez, solo se asemejará al infierno.

Grupo Yerba Brava, insinúa que cantará en Toluca

El grupo que canta la canción de ‘La Cumbia de los Trapos’, es Yerba Brava y en recientes horas colgó en su cuenta de Instagram una historia en la que insinúa un viaje a México para el 25 de mayo.

Todo apunta a que esta agrupación podría estar en algún momento de la Final del Clausura 2025 cantando EN VIVO en la Bombonera alentando al Chorizo Power aunque no se tiene confirmada su aparición.

Letra de la canción de La Cumbia de los trapos

Estrofa 1: Aunque ganes o pierdas No me importa una mierda Sigo siendo del Rojo Porque a mi me gusta el vino Y el descontrol

Estrofa 2: Y si pierdes la cabeza No te olvides la cerveza Que mañana es feriado Y si no estás de mi lado No me importa nada

Pre-Coro: La alegría de la cancha Es la que me da pasión Y por eso te sigo Te sigo adonde vas

Coro: Y dale Rojo, dale Rojo Y dale Rojo, dale Rojo Y dale Rojo, dale Rojo Y dale Rojo, dale Rojo

Estrofa 3: Ya sabemos que sos puto Y que no tenés aguante Porque a la hora de las piñas Siempre corrés adelante Y no te parás de frente A la banda del Rojo Que te va a re caber

Pre-Coro: La alegría de la cancha Es la que me da pasión Y por eso te sigo Te sigo adonde vas

Coro: Y dale Rojo, dale Rojo Y dale Rojo, dale Rojo Y dale Rojo, dale Rojo Y dale Rojo, dale Rojo

TV Azteca transmitirá la Final de ida y vuelta América vs Toluca

La Final del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, la podrás ver EN VIVO en la ida y la vuelta por Azteca Deportes