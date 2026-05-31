Toluca buscaría reforzarse con un campeón del futbol argentino que tiene pasado en Boca Juniors

La dirigencia de Toluca se caracteriza por trabajar con antelación, a tal punto que, incluso durante la preparación de la final de la Concachampions, ya estarían analizando el próximo mercado de fichajes. La ventana será extensa debido a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero en los Diablos Rojos habrían decidido adelantarse. El primer movimiento apuntaría a la Argentina y tendría nombre y apellido: Adrián Sánchez, mediocampista central de Belgrano que recientemente se consagró campeón del Torneo Apertura.

Para confeccionar un plantel que compita en todos los frentes será necesario incorporar en algunos puestos. En ese contexto, desde Sudamérica llega información sobre el interés del reciente monarca de la CONCACAF por el futbolista, quien tuvo una temporada de ensueño y también es seguido de cerca por los equipos grandes de su país.

Quién es Adrián Sánchez, el jugador que sería del interés de Toluca

La historia del mediocampista tiene un capítulo inicial que no pasa desapercibido, ya que surgió de las divisiones inferiores de Boca Juniors. En el Xeneize no llegó a debutar y su camino tomó un camino bien lejos de Buenos Aires: jugó en Atlético Tucumán, Curicó Unido y Everton de Chile, Cerro Largo de Uruguay y llegó a Belgrano de Córdoba. Allí, en el Pirata, mostró su mejor versión: fue la pieza que brindó orden y criterio al equipo que dio la vuelta olímpica hace pocos días ante River Plate.

Adrián Sánchez, mediocampista de Belgrano

Disputó 19 de los 20 partidos del certamen como titular indiscutido, aportó un gol clave en los playoffs y se convirtió en el eje sobre el que el equipo construyó su juego. Con buen pase, posicionamiento táctico y capacidad para filtrar pelotas en zonas de presión, se perfila como el volante que cualquier técnico desearía tener en su esquema.

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Qué dijo Adrián Sánchez sobre el posible interés de Toluca

El volante estuvo junto a Lucas Zelarayán en los estudios de Cadena 3 Deportes. El conductor, en su afán de obtener información, fue contundente: "Te quedás a jugar la Libertadores, Adrián? No paran de llamar de México". Entre risas, el jugador intentó esquivar el tema afirmando: "No puedo. El Chino me tiene amenazado".

Su compañero, para sacarle presión, asumió el protagonismo. "Ojalá se quede, pero no lo vamos a poner en compromiso". ¿Qué pasará en los próximos días?