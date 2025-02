La CURIOSA confesión al darse a conocer los audios del VAR del Toluca vs Tigres

El pasado fin de semana se vivió un final polémico en el duelo entre Toluca y Tigres correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2025. Un aparente penal sobre Uriel Antuna no fue señalado después de la revisión en el VAR los locales se llevaron los tres puntos para seguir sumando en la Liga BBVA MX, mientras que los felinos perdieron el invicto de manera dramática.

Te puede interesar: ¿Efecto Querétaro? Chivas tiene nueva baja en el plantel tras empate con Gallos Blancos

A días del cotejo en el Nemesio Diez, se han dado a conocer los audios del VAR y vienen con una importante revelación, pues de acuerdo a la Comisión de Árbitros, el central Fernando Hernández ni siquiera debió ser llamado para la revisión después de haber señalado en tiempo real que no existía falta sobre el delantero universitario.

¡Gool de Joaquim Pereira! Tigres 4-0 Tijuana | Jornada 4 | Liga BBVA MX, Clausura 2025

Te puede interesar: ¿Efecto Querétaro? Chivas tiene nueva baja en el plantel tras empate con Gallos Blancos

“Los árbitros de cancha, al no existir evidencia clara de contacto o infracción, dejan continuar el juego. A partir de ese momento los árbitros de VAR inician su proceso de revisión, existiendo un error en dicha revisión (...) ya que a pesar de revisar todos loa ángulos disponibles y checar distintas velocidades, no existe evidencia objetiva y contundente de un contacto (...) por lo anterior consideramos, desde nuestro punto de vista técnico, que no debió sugerirse una revisión en cancha”.



Una vez Hernández revisa en el monitor se produce una discusión, pues la gente del VAR consideraba que existía un penal claro, mientras el central mantuvo su postura y no determinó la supuesta falta de Jesús Gallardo sobre Antuna.

El posible penal hubiese significado el empate para los Tigres, en lugar de ello fue el equipo de Antonio ‘Turco’ Mohamed el que se embolsó los tres puntos gracias a un tardío gol de Paulinho.

La discusión entre el árbitro y la gente del VAR en el Toluca vs Tigres

Los audios del VAR del partido entre Toluca y Tigres, correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2025, revelaron el debate entre la gente del VAR y el central Fernando Hernández en una acción de posible penal.

Audios del #VARLigaMX | Jornada 5 @TolucaFC vs. @TigresOficial.



Te compartimos los audios y videos de la revisión VAR en la acción en la que el jugador #22 de Tigres cayó dentro del área local.#ArbitrajeMX. pic.twitter.com/VCzBkmwSGH — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) February 4, 2025

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2025 que transmitirá TV Azteca