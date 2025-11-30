Toluca vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025

Toluca recibe esta noche a los Bravos de Juárez en el Estadio Nemesio Diez para definir al segundo semifinalista del Apertura 2025. El duelo inicia a las 19:05 horas (Centro de México) y se presenta con ventaja para los Diablos Rojos, que llegan al encuentro con la ventaja por la victoria por 2-1 obtenida en la frontera.

El conjunto mexiquense, dirigido por Antonio Mohamed, afronta el compromiso con el beneficio del marcador global y de la posición en la tabla. Con ese escenario, Toluca obliga a Juárez a ganar por al menos dos goles para mantenerse con vida en la Liguilla.

Juárez encara la vuelta con la presión de revertir un panorama complicado, los fronterizos mostraron determinación en la ida, aunque fallas puntuales en zona baja marcaron la diferencia. Para aspirar a la clasificación, el equipo necesita una actuación precisa en la cancha del Nemesio Diez, un estadio que suele inclinar la balanza por su ambiente y altitud.

El desempeño de Paulinho destaca como uno de los factores decisivos, el tricampeón de goleo portugués se mantiene como referente ofensivo de Toluca por su control de balón y su capacidad para resolver en el área. En contraparte, Bravos está obligado a proponer desde el inicio, una postura que podría generar espacios aprovechables para jugadores como Marcel Ruiz, Jesús Angulo o un eventual regreso de Alexis Vega, en transiciones rápidas.

La fortaleza de Toluca en casa completa el cuadro del enfrentamiento. El equipo ha cedido pocos puntos en su estadio a lo largo del torneo, condición que añade dificultad al intento de remontada de Juárez.

