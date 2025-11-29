Toluca vs Bravos de Juárez: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Liguilla del Apertura 2025?

Continuán las emociones en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y este sábado 29 de noviembre, TV Azteca Deportes transmitirá completamente en vivo y gratis el partido de vuelta de los cuartos de final entre Toluca y FC Juárez.

Disfruta este encuentro que define al segundo semifinalista del certamen en compañía de los mejores narradores de México.

Toluca vs Bravos de Juárez:



Fecha : Sábado 29 de noviembre de 2025

: Sábado 29 de noviembre de 2025 Horario : 18:50 horas tiempo del centro de México

: 18:50 horas tiempo del centro de México Sede : Estadio Nemesio Díez, Toluca, Estado de México

: Estadio Nemesio Díez, Toluca, Estado de México Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

¿Qué necesitan Toluca y Bravos de Juárez para avanzar a las semifinales del Apertura 2025?

Los Diablos Rojos del Toluca, actual campeón del futbol mexicano y que además terminó como líder general del certamen, se impuso por marcador de 2-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez , por lo que parte como gran favorito para avanzar a las semifinales, mientras que los Bravos de Martín Varini tendrán que hacer un partido casi perfecto en La Bombonera para trascender en la primera Liguilla de su historia.

¿Qué necesitan Toluca y Juárez para avanzar a las semifinales?



Toluca : Ganar por cualquier marcador, empatar o incluso perder por un gol, ya que el marcador global beneficia a los Diablos por mejor posición en la tabla.

: Ganar por cualquier marcador, empatar o incluso perder por un gol, ya que el marcador global beneficia a los por mejor posición en la tabla. FC Juárez: Ganar por un marcador de dos goles o más, cualquier otro resultado lo deja fuera de la Fiesta Grande.

RESUMEN: Juárez 1-2 Toluca | Cuartos de Final | Apertura 2025

Toluca vs Bravos de Juárez, ¿quién sale como favorito en la vuelta de los cuartos de final?

Los Diablos Rojos de Antonio "Turco" Mohamed parten como grandes favoritos para ganar incluso el partido de vuelta gracias al récord que obtuvieron en la temporada regular, en donde en casa en 9 partidos solamente perdieron un partido ante Tigres.

Toluca vs FC Juárez, momios del partido

