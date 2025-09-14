Toluca 1-0 Puebla en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 Liga BBVA MX hoy 13 de septiembre?; marcador online

Este sábado 13 de septiembre, el Estadio Nemesio Diez será testigo de un choque con tintes dramáticos entre Toluca y Puebla, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed, llegan en buen momento y buscarán aprovechar su localía para seguir escalando posiciones en la tabla, mientras que La Franja, comandada por Hernán Cristante, lucha por salir del fondo y recuperar confianza.

Así llegan Toluca y Puebla

Toluca se ubica en la quinta posición con 13 puntos, producto de 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En su último encuentro, venció con autoridad 3-1 al Atlético de San Luis, mostrando solidez ofensiva y buen ritmo tras el parón por Fecha FIFA. El regreso de Alexis Vega, quien ya marcó en el torneo, ha sido clave para el despertar escarlata.

Puebla, por su parte, vive una realidad muy distinta. Con apenas 4 unidades en siete jornadas, La Franja ocupa el último lugar de la tabla, con 1 victoria, 1 empate y 5 derrotas. Viene de caer 4-2 ante Monterrey, y su defensa ha sido una de las más vulnerables del certamen.

Características del Toluca vs Puebla

Horario: 21:00 horas (centro de México)

Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca

Dato clave: Toluca ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos ante Puebla, incluyendo una goleada 4-0 en el Clausura 2024.

