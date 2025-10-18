Toluca 2-0 Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025, HOY sábado 18 de octubre; marcador online
Sigue en vivo el resultado del partido entre los Diablos Rojos y los Gallos Blancos de Querétaro que transmitiremos por TV Azteca Deportes.
Duelo en el Infierno, los Diablos Rojos del Toluca recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro y lo podrás sintonizar con el mejor equipo de transmisión deportiva; el de TV Azteca Deportes. El actual monarca de la Liga MX no quiere soltar los primeros lugares, pero los pupilos de Benjamín Mora van por el batacazo de la jornada.
