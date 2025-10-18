Insólito: Gilberto Mora quedó FUERA del top 10 de futbolistas más valiosos de 17 años de edad

Gilberto Mora cautivó al mundo entero con su increíble rendimiento durante el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Esto lo llevó a aparecer en diversos rankings mundiales y que varios equipos de Europa monitoreen su situación. Sin embargo, con 17 años ya cumplidos, el canterano del Tijuana quedó fuera del top 10 futbolistas más valiosos del mundo con su misma edad.

Según el sitio Transfermarkt, especializado en transferencias, Gilberto Mora tiene un valor de mercado actual de 4,5 millones de euros. Con este monto, el mexicano se ubica en la posición número 12 del ranking global de jugadores más valiosos que tengan solamente 17 años. A pesar de haber tenido un gran Mundial Sub-20 y ser seguido de cerca por el Real Madrid , el mediocampista está lejos de ser uno de los más valorados.

Cabe destacar que el único futbolista latinoamericano que supera a Gilberto Mora es Zé Lucas, mediocampista defensivo que juega para el Sport Club Recife y que tiene un valor de mercado de 5 millones de euros. El brasileño se ubica en el top 10, cerrando el ranking de jugadores más caros nacidos en el año 2008.

Los 10 jugadores más valiosos del mundo con 17 años

Gilberto Mora se quedó fuera del ranking por muy poco:



Honest Ahanor (Nigeria/Atalanta): 20 millones de euros. Lennart Karl (Alemania/Bayern): 20 millones de euros. Ibrahim Mbaye (Francia/PSG): 15 millones de euros. Rio Ngumoha (Inglaterra/Liverpool): 15 millones de euros. Francesco Camarda (Italia/Lecce): 10 millones de euros. Oskar Pietuszewski (Polonia/Jagiellonia Białystok): 8 millones de euros. Jorthy Mokio (Bélgica/Ajax): 8 millones de euros. Nathan De Cat (Bélgica/Anderlecht): 7 millones de euros. Tylel Tati (Francia/Nantes): 6 millones de euros. Zé Lucas (Brasil/Sport Recife): 5 millones de euros.

Gilberto Mora está en el radar del Real Madrid

Distintos medios europeos confirman que Gilberto Mora se encuentra dentro de los planes del Real Madrid y están monitoreando su situación. Sin embargo, el diario AS menciona que desde la directiva de la ‘Casa Blanca’ creen que aún falta verlo en una gran competición. Esto significa que el Mundial de 2026 podría ser el momento exacto en el que Mora haga el salto a Europa.