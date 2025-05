¡Primer semifinalista! Con un jugador menos, Toluca vence a Rayados de Monterrey

El conjunto de Toluca es el primer equipo Clasificado a los Cuartos de Final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX al vencer a Rayados 2-1.

Un partido que parecía que se le complicaba a los diablos, pues al minuto 21 se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Helinho. A pesar de eso, al minuto 30, Alexis Vega marcó el primer gol del encuentro con una gran jugada individual. Para el segundo tiempo, Rayados reaccionó y al minuto 48 de la Rosa marcó el empate en una disparo desviado por la defensa.

Los diablos consiguieron la victoria con un gol de Paulinho al minuto 68 tras un gran remate de cabeza.

El encuentro terminó 2-1, el marcador global quedó empatado 4-4 pero los diablos avanzan a semifinales al quedar en el primer lugar de la tabla.

Este sábado 10 de mayo del 2025, se disputan los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2025. Los dos encuentros que se juegan son: Toluca vs Rayados de Monterrey y América vs Pachuca. El primer partido del día es el Toluca vs Rayados de Monterrey que se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Díez. Los detalles del resultado del partido los podrás seguir en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.

Rayados llega con una mínima ventaja al lograr ganar el partido de ida de los Cuartos de final del Clausura 2025, 3-2 a Toluca. El encuentro dejó goles de: Nelson Deossa, Sergio Canales, Germán Berterame, Luan García y un autogol de Víctor Guzmán.

Ambos equipos buscan poder llevarse la victoria y así clasificar a las semifinales. Por lo que se espera un encuentro con muchas emociones.