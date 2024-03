Alineaciones confirmadas Toluca vs Tigres | Jornada 10 Liga BBVA MX

Este sábado dos de marzo del 2024, continúa la actividad de la Jornada 10 de la Liga BBVA MX con cuatro partidazos. Los cuales son: Toluca vs Tigres, Pachuca vs Juárez, Cruz Azul vs Chivas y Atlas vs América.

El primer juego del día es entre el conjunto de Toluca vs Tigres que empieza en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. El partido se va disputar en el estadio Nemesio Díez con ambos equipos buscando llevarse los tres puntos.

El conjunto de Toluca llega en el sexto lugar de la tabla con 16 puntos conseguidos luego de ganar cuatro juegos, empatar cuatro y perder uno. Mientras que Tigres llega en la quinta posición con 18 puntos luego de ganar cinco, empatar tres y perder un encuentro.

El equipo que logre ganar podría terminar entre los primeros cuatro lugares si una serie de resultados combinados se dan. Por lo que los directores técnicos de ambos equipos lucharán en el encuentro por seguir en lo más alto de la competencia.

Alineación de Toluca

Renato Paiva manda el siguiente once para poder enfrentar a Tigres de locales y con el estadio a favor de los diablos.

Portero: Volpi

Defensas: Garcia, Escobar, Pereira y Orrantia

Mediocampistas: Ruiz, Belmonte, Meneses, Vega y Domínguez

Delanteros: Baeza

Alineación de Tigres

Robert Dante Siboldi sorprende con algunos cambios en su alineación inicial, al guardarse a varios jugadores titulares para los Octavos de Final ante el Orlando City.

Portero: Guzmán

Defensas: Fierro, Samir, Pizarro y Aquino

Mediocampistas: Gorriarán, Garza, Córdova, Flores y Herrera

Delanteros: Ibañez

