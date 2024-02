Tom Brady luce frustrado a pocos días del Super Bowl LVIII y no se guardó el motivo

Tom Brady, el ex quarterback reconocido como el mejor jugador en la historia de la NFL, se dijo sorprendido con una situación en la Liga, del cual es toda una voz autorizada.

Brady, quien se presentó el año pasado en México para dar una conferencia, una de sus nuevas facetas, manifestó en recientes horas su postura luego de que ningún equipo contratara al entrenador Bill Belichick, quien marcó una época con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

“No conozco los criterios para contratar entrenadores, pero quiero decir que me sorprende que el mejor entrenador de todos los tiempos no tenga un trabajo; es algo que no entiendo, pero me sorprenden muchas cosas en la NFL”, señaló el ex quarterback, quien ganó seis trofeos Lombardi con los Pats bajo el mando de Belichick.

Te podría interesar: Mahomes, gustoso de ser un villano en la NFL

La mejor previa del Super Bowl LVIII | Ritual El Podcast

Las opciones que pudieron haber surgido para Belichick y no se presentaron

El veterano entrenador de 71 años dejó a New England Patriots hace un par de semanas. De inmediato se especuló que podría dirigir a equipos como Atlanta Falcons, Los Angeles Chargers, Washington Commanders o Carolina Panthers, organizaciones que tenían vacante el lugar de quarterback.

Falcons contrataron a Raheem Morris; Chargers, a Jim Harbaugh; Commanders, a Dan Quinn y Panthers, a Dave Canales, con lo que Belichick, ganador de seis títulos no dirigirá por primera vez en la NFL en este siglo.

Te podría interesar: Travis Kelce revela el motivo del éxito de su relación con Taylor Swift

Brady entiende la situación de Belichick

Brady, quien manifestó que él podría seguir jugando en la NFL profesionalmente, pero prefirió cerrar su ciclo, comparó el momento por el que pasa su ex entrenador con el que él vivió al final de la temporada 2019, cuando dejó a Patd y se convirtió en agente libre.

Tampa Bay Buccaneers fue el equipo que se interesó en sus servicios en 2020 y su recompensa fue que éste aportó toda su experiencia, liderazgo y calldad para ganar el Super Bowl LV, el séptimo para Brady y el más reciente en la historia de los Bucs.

“Cuando era agente libre había muchos equipos que no me querían, fue toda una experiencia. Sólo sé que hay muchas cosas que suceden y que, por una razón u otra, no salen exactamente como uno cree que deberían ser”, subrayó Brady quien también busca estar ligado al deporte pero desde otras trincheras.

El palmarés de Belichick

Estas declaraciones llegaron en el marco de la semana del Super Bowl, en donde se enfrentan el 11 de febrero Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, que podrás ver desde las 5:00 PM por Azteca Siete, aztecadeportes y nuestra aplicación.

Bill Belichick dirigió a Nueva Inglaterra desde la temporada 2000 hasta el 2023; en 24 años catapultó al equipo a nueve Super Bowls de los cuales triunfó en las ediciones XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII. Fue designado Coach del Año de la NFL en las temporadas 2003, 2007 y 2010, y tiene un lugar asegurado al Salón de la Fama de la NFL por su prestigiada gestión.