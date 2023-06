¿Tom Brady saldría del retiro para volver a jugar en la NFL?

Tom Brady, llamado por aficionados y especialistas como uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, habló sobre la posibilidad de volver a la NFL, tras anunciar su retiro hace algunos meses.

“Estoy seguro de que no volveré a jugar. He tratado de dejar eso en claro y odio seguir profesando eso porque ya se lo he dicho a la gente muchas veces”, recalcó Brady, quien hizo publico su retiro de los emparrillados el mes de febrero.

Las Vegas Raiders y su vínculo con Tom Brady

Se rumoró que el siete veces campeón del Super Bowl saldría del retiro para llegar a Las Vegas Raiders, curiosamente Brady está a punto de convertirse en accionista minoritario.

Los Raiders se hicieron de los servicios para la campaña 2023 del quarterback, Jimmy Garoppolo, este elemento pasó por una cirugía compleja para corregir una lesión en el pie, por esta razón se agregó en su contrato una cláusula en la que aceptaba la responsabilidad que su rendimiento fuera disminuyendo, hasta no volver a jugar por esa lesión.

Esta situación, sumada a la incorporación de Brady como dueño de Las Vegas, abrió la posibilidad de tenerlo de vuelta en el campo en la siguiente campaña.

“Ahora que ya no estoy afiliado a ningún equipo aún tengo fuertes lazos con un par de equipos, tengo algunos amigos en los Dolphins que realmente me gustan. No pienso volver, pero apoyo a mis amigos para que les vaya bien, y varios de ellos juegan para Miami”, aclaró el histórico jugador.

Tom Brady recibirá un homenaje con los Pats

The GOAT será homenajeado en la semana uno de la NFL en el estadio de los New England Patriots, con este equipo, Tom se volvió leyenda, ya que ganó seis de sus siete anillos de Super Bowl, además el ex pasador confirmó que comenzará su etapa como comentarista deportivo con una cadena norteamericana.

