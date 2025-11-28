Toma nota Javier Aguirre en México: la nueva e insólita posición en la que juega Mateo Chávez en Europa

La Selección Nacional de México puede enfrentar a 11 estrellas en el primer partido del Mundial 2026 . Para ese encuentro, el equipo de Javier Aguirre debe mejorar mucho con respecto a lo mostrado en partidos anteriores. En ese contexto, sus jugadores deben subir su nivel. Uno de ellos, Mateo Chávez, fue probado en una nueva posición en Europa. ¿Es de ayuda?

Se sabe que uno de los sectores del campo de juego que más dudas trae en México es el de los laterales. Mateo Chávez, que pasó del fracaso al éxito , es uno de los laterales izquierdos que tiene la Selección Nacional. No obstante, en el AZ Alkmaar de la Eredivisie lo utilizaron de lateral derecho en el último partido ante el Shelbourne por la UEFA Conference League.

Mateo Chávez fue el peor jugador de México en la derrota frente a Paraguay

Si bien fueron apenas 25 minutos luego de más de 20 días sin jugar en el equipo neerlandés, esta vez el entrenador Maarten Martens decidió ponerlo como lateral derecho. Es que el titular en el sector izquierdo, Mees de Wit, fue la figura del encuentro y es de los mejores jugadores que tiene el AZ en la temporada.

Lo que dijo Mateo Chávez tras cambiar de posición en el AZ Alkmaar

“Me sentí bien, en una posición media desconocida, de lateral pero del otro lado, pero bien. Vi buenas acciones, buenas combinaciones con los compañeros, en un partido que se puso medio difícil, medio trabado. Hicimos un gran juego”, sostuvo en diálogo con Fox. Y agregó: “Quiero seguir acumulando minutos y estar listo para lo que sea”.

El propio futbolista confesó que estos meses en el AZ “han sido de altas y bajas”, donde debió aprender mucho, trabajar con humildad por llegar a un lugar nuevo, a una cultura nueva. “Estar aprendiendo, aprovechar lo poquito o mucho que te dan aquí. Yo vengo aquí a sumar, a mejorar como futbolista y esperar mi momento”, expresó.

La llegada de Mateo Chávez al AZ Alkmaar no fue lo esperado

Chivas de Guadalajara vendió a Mateo Chávez por 2 millones de euros al AZ Alkmaar de los Países Bajos. Desde entonces, el defensa de 21 años apenas ha jugado 12 partidos (únicamente 3 como titular). Así y todo le alcanzó para dar una asistencia en el conjunto neerlandés.

Los números de Mateo Chávez en México: Javier Aguirre lo tiene en cuenta

Con la Selección Nacional de México, el ex jugador del Rebaño Sagrado lleva 7 partidos (6 como titular). Al ‘Vasco’ Aguirre le sirve contar con un jugador que pueda jugar en cualquiera de los dos laterales, ya que es una zona complicada para el conjunto azteca.

