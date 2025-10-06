Del fracaso al éxito: el mexicano que la vuelve a romper en Europa, después de no jugar por meses

Mateo Chávez es el mexicano que la volvió a romper con el AZ Alkmaar, pues después de no jugar desde el 17 de agosto, fue contemplado como titular en el duelo que su equipo venció 2-1 al SC Tlstar en la Eredivisie. El lateral izquierdo se fue de Chivas como estrella , pero ello no le valió en Europa, pues después de casi 2 meses volvió a tener minutos, del fracaso al éxito.

Chávez, quien se ganó un homenaje en el exterior, tuvo una destacada actuación en el partido correspondiente a la jornada 8 de la liga de Países Bajos, pues disputó 89 minutos, en los cuales ganó 7 de 12 duelos, completó la mayoría de sus pases y generó 2 oportunidades de gol, según estadísticas de la cuenta de Instagram Jóvenes Futbolistas MX.

@mateo.chaveez Mateo Chávez es el mexicano que la volvió a romper en Europa, luego de jugar por casi 2 meses

El lateral izquierdo salió de cambio en el tiempo complementario por su compañero Maxim Dekker, posiblemente una estrategia del entrenador Maarten Martens para hacer perder minutos y así sellar el triunfo, que por el momento mantiene al AZ Alkmaar en la cuarta posición de la tabla general con 15 puntos, solo a 7 unidades del Feyenoord que marcha como líder.

TE PUEDE INTERESAR:



Los meses que no jugó Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez se fue de Chivas al AZ Alkmaar en el mercado de verano, e inició con el pie derecho su primera temporada en Europa al marcar un gol en su debut ante el Gen de Bélgica, un partido amistoso que se disputó a mediados de julio.

Chávez debutó oficialmente en la Eredivisie el 10 de agosto contra el Groningen, equipo al que derrotaron gracias a una asistencia del mexicano, luego de ingresar al minuto 77. Sin embargo, el lateral izquierdo disputó su último encuentro el 17 de agosto ante Volendam.

El resurgir del mexicano tras no jugar varios meses

Mateo Chávez siguió trabajando duro en los entrenamientos y tal vez eso le valió para que el entrenador lo considerara nuevamente en el cuadro titular y diera un partidazo en el que su equipo se llevó la victoria.

Cabe mencionar que también el lateral izquierdo forma parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para encarar los partidos amistosos ante Ecuador y Colombia durante la Fecha FIFA de octubre.