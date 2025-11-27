CONFIRMADO: Las 11 estrellas que podría enfrentar México en la inauguración del Mundial 2026

A 9 días del sorteo del Mundial 2026, la Selección Mexicana ya conoce a sus posibles rivales para el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo al procedimiento del sorteo final publicado por la FIFA, el primer contrincante del equipo dirigido por Javier Aguirre va a salir del Bombo 3, es decir, la Copa del Mundo va a dar inicio el 11 de junio de 2026 con el partido de México ante Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica.

Posibles rivales de México en el inicio del Mundial 2026

Entre los diversos panoramas que tiene la Selección Mexicana, se encuentra un posible cruce ante la Noruega comandada por Erling Haaland, delantero que milita en el Manchester City con un valor aproximado a los 180 millones de euros. Jugando para la Selección de los ‘Vikingos Rojos’, el atacante de 25 años de edad tiene un registro de 55 goles en 48 partidos jugados.

Otro de los rivales podría ser Mohamed Salah liderando a Egipto. El futbolista del Liverpool tiene un valor cercano a los 45 millones de euros y con el cuadro de los ‘Faraones’, tiene marca de 61 anotaciones en 107 compromisos disputados.

Por otra parte, con la Selección de Argelia se encuentra Riyad Mahrez, delantero que juega para el Al-Ahli. Con su escuadra nacional, el atacante tiene 34 goles en 107 duelos disputados.

En el caso de la Selección de Escocia, Andrew Robertson funge como el capitán. El lateral del Liverpool tiene un valor de 15 millones de euros y con su país tiene 4 goles en 90 encuentros jugados.

Si el primer rival de México en el Mundial 2026 es Paraguay, el equipo se va a enfrentar a Antonio Sanabria, delantero que juega para el Cremonese y que con la albirroja tiene 45 partidos disputados con 7 tantos.

Mientras que en Túnez tienen a Ismaël Gharbi. El jugador del Ausburgo tiene un valor de 7,5 millones de euros y con la Selección Mayor registra seis partidos en los que ya hizo un gol con 21 años de edad.

Teniendo la posibilidad de que la Selección Mexicana abra la Copa del Mundo frente a Costa de Marfil, el cuadro de África Occidental cuenta con Ousmane Diomande. El zaguero del Sporting de Lisboa cuesta aproximadamente 45 millones de euros y con su equipo nacional tiene nueve encuentros disputados.

En Uzbekistán, el cuadro de Asia Central cuenta en sus filas con Abdukodir Khusanov, futbolista que milita en el Manchester City con un valor cercano a los 35 millones de euros. Con la escuadra de los ‘Lobos Blancos’ el defensor tiene registro de 24 compromisos jugados.

Si el rival del partido inaugural llegara a ser Qatar, Akram Afif lidera al equipo de Medio Oriente. Con un valor de 8 millones de euros, el jugador tiene 122 partidos diputados con 40 anotaciones.

Finalmente, otras opciones que tiene México como rivales son enfrentar a Arabia Saudita o Sudáfrica. En el cuadro de Oriente Medio milita Firas Al-Buraikan. El atacante del Al-Ahli tiene 61 compromisos con su escuadra nacional en los que ha hecho 13 goles. Mientras que el delantero sudafricano, Lyle Foster, juega para el Burnley y con su país tiene marca de 20 partidos con 8 tantos.

El sorteo del Mundial 2026 lo vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de TV Azteca el viernes 5 de diciembre a las 10:45 horas, tiempo de la CDMX.