Toni Kroos quiere la Champions: “La mejor manera de irme sería ganando el título

Llegó el día en el que Toni Kroos se despidió de su afición, jugando su último partido como profesional ante el Betis en la jornada 38 de la liga española en el Santiago Bernabéu, la que fue su casa durante una década y tras noches gloriosas ha decidido retirarse al final de temporada después de la final de la Champions League frente al Dortmund.

“Claro, por eso quería hacerlo oficial antes de este partido para que a partir de mañana podamos olvidar ese tema (su retiro) y la mejor manera de irme sería ganando el título”, declaró Toni Kroos.

Te puede interesar: UEFA da a conocer la sede de la final de Champions League 2026

Henry Martín reconoce la labor de sus compañeros en el campeonato del América

Homenajeado en su último partido en el Bernabéu

Después de salir de cambio al minuto 86 el público se entregó por completo como lo hizo durante casi todo el partido a Toni Kroos, el alemán habló de lo que sintió al vivir su último partido en el Bernabéu como jugador profesional del Madrid.

“Claro, vienes con una sensación diferente al saber que es el último partido, yo me he dicho que quiero disfrutar lo más posible, la verdad lo he hecho, lo he disfrutado mucho estos 85 minutos y como siempre he disfrutado jugar aquí, a veces cuando juegas cada 15 días aquí no lo notas, pero es que es tan especial y yo creo que lo voy a notar los próximos años cuando ya no lo tenga”, añadió el alemán.

Se quiere retirar con el título de Champions

Kroos recibió un homenaje antes del partido en donde sus compañeros le hicieron un pasillo reconociendo su trayectoria en el club “Merengue”, en donde consiguió 22 títulos, entre ellos 4 de liga, 5 mundiales de clubes, 1 Copa del Rey, 4 Supercopas de España, 4 Supercopas de Europa y el próximo fin de semana peleará la que podría ser su quinta Champions League con el Madrid.

“No es fácil, pero solo puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio, porque siempre me he sentido en estos 10 años como en casa, entonces no puedo pedir más y han sido 10 años inolvidables”, declaró Kroos al finalizar el partido.

Te puede interesar: Carlo Ancelotti: “Algunos verán la final por televisión”