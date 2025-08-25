deportes
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Box Azteca
Video

TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca

Revive los 5 momentos más impactantes de la pelea entre Miguel Ángel ‘Piolín’ Martínez y Iván ‘El Loco’ Reyes! Desde combinaciones explosivas hasta el KO técnico que sacudió el Auditorio Centenario, estas acciones muestran por qué ‘Piolín’ es una de las promesas más fuertes del boxeo

Azteca Deportes
Box Azteca
Box en Corto
