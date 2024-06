Las mejores notis de la semana en el mundo Gaming y los Esports

Ya es viernes y las mejores noticias en el mundo de los esports y los videojuegos está en Azteca Esports.

La selección de Los tres Leones se proclamaría la campeona de la Eurocopa 2024, según la predicción oficial de EA Sports FC 24, el simulador de futbol más importante en la actualidad. La simulación fue hecha mediante la utilización del modo Torneo Oficial para crear más de cien simulaciones de partidos.

Conozcamos más del maravilloso mundo de Pubg Mobile | Chicken News

Christian McCaffrey, corredor estrella de los San Francisco 49ers aparecerá en la portada de EA Sports Madden NFL 25 “Es algo que nunca imaginé que me pasaría. Siempre imaginé jugar en la liga y tener éxito en la liga. Pero estar en la portada de Madden nunca se me pasó por la cabeza. Nunca pensé que eso me pasaría a mí”. Comentó el jugador de 28 años.

Minecraft llegará a la plataforma de streaming, la cuenta oficial del videojuego ha anunciado la llegada de una serie del mítico videojuego de Mojang a la plataforma Netflix.

El soporte del equipo cuatro veces campeón del mundo, Keria presumió en sus cuenta de instagram la foto donde se le observa sujetando la playera de uno de sus ídolos de futbol, la leyenda de la Selescción de España, Andrés Iniesta.