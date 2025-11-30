Este es el Top5 de goleadores a nivel mundial en 2025

Prácticamente entrando al último mes del 2025, este listado resulta bastante particular al entender cuáles son los nombres de los futbolistas más goleadores del mundo. Aquí no hay restricciones de zonas ni niveles de las ligas, simplemente son las cifras registradas hasta el cierre de noviembre del presente año calendario.

¿Quiénes son los máximos goleadores del mundo en este 2025?

Las cifras son particularidades que se meditan y conversan en demasía en los medios tradicionales y en el mundo digital. Ante eso, resulta sumamente interesante ver la combinación de nombres que aparecen en un listado donde algunos parece que son eternos. He aquí los números.

Kylian Mbappé - 60 goles.

Harry Kane - 54 goles.

Erling Haaland -

Kevin Hernández - 48 goles.

Lionel Messi - 46 goles.



La realidad es que no sorprende ver a los primeros 3, pues son arietes que han confirmado ser la élite del futbol mundial. Sin embargo, los últimos dos son nombres que sí son sorpresivos. Aunque ambos pertenecen a ligas fuera del máximo nivel, lo del puertorriqueño y lo del argentino no es algo que muchos tenían presupuestado.

¿Quién es Kevin Hernández, cuarto sitio de máximos goleadores en 2025?

Por más que el tema de Lionel Messi sorprenda, es un hecho que dicha situación se ha repetido durante prácticamente toda su carrera. Goles y asistencias por raudales. Sin embargo, Kevin Hernández es un perfil poco conocido entre muchos de los aficionados al futbol. Con 26 años, el nacido en San Juan es el hombre récord en Puerto Rico.

El equipo para el que juega es el Puerto Rico Surf, institución que jugará las semifinales el próximo sábado 6 de diciembre, contra el Ponce. Pero en el ámbito individual, el ariete caribeño acumula 24 anotaciones en 17 partidos del Torneo Apertura 25/26. Ante eso, solamente hay esperanza para su equipo, pensando en la consecución del título. Y ya más a futuro, se espera que se convierta en una realidad dentro del seleccionado nacional.