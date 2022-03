¿Qué es y cómo funciona el tope salarial en la NFL?

Cuanto dinero tienes, cuanto puedes gastar, cuanto debes... son las tres cosas principales con las que trabajan todas los equipos dentro de la NFL , específicamente el gerente general bajo la supervisión exhaustiva del dueño del equipo que su único interés es que su equipo valga más a través de las victorias en una temporada.

Por partes... el tope salarial es el dinero con el que cada equipo dentro de la NFL tiene para pagarle a los jugadores y va directamente relacionado con los ingresos que tiene la liga año con año. Es decir no es el mismo sino sufre incrementos con el paso de las temporadas(específicamente con el contrato colectivo y los derechos de televisión que se firman en un tiempo determinado).

Para la temporada 2022 el rango o el dinero con el que contarán los equipos es de 208.2 millones de dólares.

Todos los equipos tienen la misma cantidad de dinero ya que la liga busca la paridad y la competencia llega a través de una buena administración. Pero en esta parte en específico es donde viene la “jiribilla” y un par de términos nuevos, “dinero muerto” y “rolled over”.

¿Que siginifican estos términos en la NFL?

Dinero muerto es todo aquel con el que el equipo ya no puede contar, ya no puede usar porque está comprometido en el salario de un jugador que ya no está dentro del equipo y que en la negociación para el cambio se acordó con su nuevo equipo que se irían con un porcentaje del salario. . Si queremos hacer un símil digamos que es algo parecido a “meses sin intereses” ese dinero ya lo tienes repartido y no lo puedes usar si quieres finanzas sanas.

El otro término es “rolled over” y significa que un equipo no llegó a la cantidad de tope salarial, tienen saldo a favor y esto se da gracias a reestructuras de contratos de los jugadores. Ese dinero lo usarán la siguiente temporada en traer a agentes libres que ayudarán a su equipo a competir y llegar a una eventual postemporada.

Así son los términos en que se maneja el dinero dentro de la NFL y en muchas ocasiones una buena administración no solo representa paz mental para un gerente general sino en lo competitivo de un equipo de cara a una temporada.