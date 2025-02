¿Juega Santiago Gimenez? Alineaciones confirmadas Torino vs Milan Jornada 26 Serie A

Este sábado 22 de febrero del 2025, continua la actividad de la jornada 26 de la Serie A y uno de los encuentros esperados por muchos mexicanos es el Torino vs Milan para saber si hay actividad del delantero mexicano Santiago Gimenez.

El encuentro se va a disputar en punto de las 11 am tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Grande Torino.

Alineación de Milan

Sergio Conceicao decide mandar la siguiente alineación con la intención de llevarse los tres puntos luego de quedar eliminados entre semana en la Champions League.

Portero: Maignan

Defensas: Theo, Pavlovic, Thiaq y Jimenez

Mediocampistas: Rejinders, Musah, Leao, Joao Félix y Pulisic

Delanteros: Santiago Gimenez

Today’s team news from Turin is in 📋 #TorinoMilan #SempreMilan Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/JZoj66l8Q2

— AC Milan (@acmilan) February 22, 2025