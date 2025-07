Torrent contradice a Del Piero, sobre el duelo ante el Borussia

Una leyenda como Alessandro Del Piero eligió al Monterrey como el favorito en el duelo de octavos de final ante el Borussia Dortmund, sin embargo, el entrenador Domènec Torrent espera que sus jugadores no se confíen por estos pronósticos.

El técnico de los Rayados rechazó que sean el equipo que lleve la obligación de avanzar a la siguiente ronda del Mundial de Clubes , ya que reconoció el nivel que tiene el conjunto alemán.

“Una sorpresa que el señor Del Piero, una leyenda del futbol, uno de los referentes ‘10’ que todos recordamos. Que apostara por nosotros... se lo agradecemos mucho, pero sabemos quiénes somos y quién es el favorito”, comentó este lunes en conferencia de prensa.

Torrent quiere a sus dirigidos al máximo

Luego de que el emblemático ex futbolista de la Juventus y de la Selección de Italia sorprendiera al optar por el conjunto regiomontano cuando en una dinámica organizada por la FIFA colocó a sus candidatos para avanzar a cuartos de final de este certamen.

“Esto no nos puede despistar, sabemos a quienes enfrentamos, un equipo que ha llegado a muchas finales europeas, que ha ganado campeonatos en Alemania…Espero que nuestros jugadores no hayan oído sus palabras, porque lo que quiero hacerles sentir es que hay que competir cada balón, cada minuto, cada segundo”, dijo Torrent.

Descarta que sea un partido histórico

Domènec Torrent se molestó al ser cuestionado sobre si el encuentro contra el Borussia Dortmund de este martes, es el de mayor trascendencia para la institución regiomontana.

“Yo no me atrevo a decir que es el partido más importante de la historia, aunque desconozco toda la historia de Rayados de Monterrey, es un equipo ambicioso, ganador, que cada día hace las cosas mejores, no te podría decir si es el partido más importante. Es un partido muy importante”, expresó.

Sin embargo, sí aceptó que el equipo alemán cuenta con una plantilla mejor cotizada que la de la ‘Pandilla’, por lo que implica un gran reto. Además evitó menospreciar al Dortmund, al recordar que apenas la temporada del año pasado llegaron hasta la final de la Champions League.

