Torrey Pines está listo para recibir el 121º U.S. Open

Es probable que Torrey Pines plantee una prueba similar a la que vimos el año pasado en el U.S. Open, aunque con la imprevisibilidad de la brisa del Pacífico y los greens de poa. También está el pequeño asunto del regreso de Jordan Spieth, además de un puñado de jugadores de renombre, como Jon Rahm, Patrick Reed y Justin Rose, que saben lo que se necesita para ganar en Torrey Pines.

Probablemente podríamos enumerar una docena de jugadores que llegarán a San Diego en gran forma, y muchos más que pensarán que es su momento de brillar. La única garantía es que habrá fallas espectaculares. Los jugadores intentarán caminar de puntitas por un campo que puede hacerlos tropezar en cada hoyo. Los buenos putts terminarán por lo menos a dos metros del hoyo.

No será bonito, pero el U.S. Open ahora se enorgullece de eso. Sabes qué esperar y si produce la mitad del drama que vimos en Torrey Pines en 2008, aceptaremos con gusto ver a los golfistas que luchan por hacer par. Puede que a algunos no les guste, pero para el golfista promedio es completamente identificable y en realidad bastante agradable, aunque sólo sea por una semana al año.

Te puede interesar: Canelo Álvarez gana el torneo BMW Charity pro-AM

Sobre Torrey Pines

Torrey Pines Golf Course es un campo de golf público de 36 hoyos, propiedad de la ciudad de San Diego. El campo lleva el nombre del pino Torrey, un árbol raro que crece en forma silvestre a lo largo de este tramo local de costa en el condado de San Diego y en la isla de Santa Rosa.

Los campos se construyeron en el sitio de Camp Callan, una instalación del Ejército de los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial y se asientan en acantilados costeros con vista al Océano Pacífico, justo al sur de la Reserva Estatal Torrey Pines.

Los campos Norte y Sur fueron diseñados por William P. Bell y su hijo, William F. Bell. Rees Jones rediseñó el sur en 2002, con actualizaciones en 2018-19, y Tom Weiskopf rediseñó el norte en 2016.

Desde finales de la década de 1960, Torrey Pines ha organizado un evento del PGA TOUR (ahora conocido como Farmers Insurance Open) en el que el campo Norte se utiliza durante las rondas 1 y 2 antes de pasar exclusivamente al recorrido Sur para las rondas 3 y 4.

Te puede interesar: Vicente Marzilio se corona en el XCIII México Internacional Amateur EN-US

La victoria más heroica de Tiger

En 2008, Tiger Woods luchó a través de la barrera del dolor y superó a Rocco Mediate en un desempate de 19 hoyos para ganar su tercer título del U.S. Open. Tiger había forzado anteriormente un desempate, mientras jugaba con una pierna rota, luego de embocar un birdie de aproximadamente 3 metros en el hoyo 72. Lee Westwood terminó un tiro atrás en tercer lugar.

