Ex figura de Pumas, se luce con un doblete en la Liga Argentina

Eduardo Salvio tuvo una salida muy dura de los Pumas. El jugador argentino no pudo consolidarse en el cuadro felino y tampoco se ganó el cariño de la afición del pedregal. El ex jugador de Pumas volvió al futbol de su país para vestir la camiseta de Lanus, equipo con el que ya está brillando y anotando goles.

Fue en el encuentro ante Tigre que acabó 3-2, en el que el argentino hizo un doblete para ayudar a la victoria del equipo de sus amores. Pumas adquirió a otro argentino para cubrir el espacio que dejó Salvio, se trata del delantero Ignacio Pussetto. Por su parte, el equipo felino sigue con vida en el actual torneo de la Leagues Cup tras eliminar a Rayados. El conjunto de Gustavo Lema ahora enfrenta a los Vancouver Whitecaps en la siguiente ronda.

Cruz Azul va por todo en la Leagues Cup

Otro de los equipos que sigue con opciones de quedarse con el torneo internacional es el Cruz Azul. El equipo que dirige Martín Anselmi viene de superar en penales al Philadelphia Union.

“Es increíble, me pone muy contento transmitir que el equipo devuelva dentro del campo como nos sentimos locales en cada cancha que vamos, mucha que vive acá y mucha que se acercó acá, aún no hay sede para el próximo partido y ahí van a estar. En ese sentido estaría preocupado si el equipo no crea, pero la contundencia tiene varios factores, con eso mis jugadores están súper tranquilos, me voy contento porque hemos generado muchísimas con Charlotte, con Philadelphia, es intenso, crea, hicimos en poco tiempo, la verdad que no, hay partidos donde se pueden definir antes, en líneas generales Cruz Azul merecía ganar ambos partidos, somos Cruz Azul, la historia y estadística está para eso, para romperla, estamos obligados a clasificar”, dijo el DT de la máquina luego de la victoria ante el conjunto de la MLS en el torneo internacional.

Pumas y Cruz Azul buscarán la gloria en el torneo de la Leagues Cup.

