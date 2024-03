Estrella de la Selección Argentina se tatuó a Cristiano Ronaldo

La jugadora del Palmeiras y de la Selección Argentina femenil, Yamila Rodríguez, es una fiel aficionada de Cristiano Ronaldo, tanto que decidió plasmar su rostro en su pierna con un tatuaje, algo por lo que ha sido fuertemente criticada en redes sociales debido a su nacionalidad y la gran rivalidad con Lionel Messi.

“La verdad es que ya es parte mía, me lo llevó yo conmigo, creo que tenemos una argentina distinta, son muy apasionados, creo que todos tenemos un ídolo, allá en Argentina hay ídolos como Tévez, Román (Riquelme), Messi, Maradona. Yo como una distinta tengo un ídolo aparte, pero es parte mía, lo llevo conmigo siempre; es raro porque cuando me hice el tatuaje del Diego nadie me felicitó y eso que es argentino, pero creo que lo llevo conmigo, tampoco no me afecta porque ya sabía lo que se venía con ese tatuaje” señaló Yami.

“Messi siempre será nuestro Capitán”

Además del tatuaje de CR7 también tiene uno de Diego Armando Maradona, sin embargo, aseguró que desde muy chica siguió la carrera del astro lucitano y es uno de sus ídolos, sin quitarle el reconocimiento a Messi que como argentina explicó que siempre será su capitán.

“Todos sabemos que es nuestro capitán de la selección (Messi), yo respeto mucho a todos los que le quieren, pero nada, de mi parte que cada uno lo tome como quiera, yo soy bastante grande y tomé una decisión”, añadió la seleccionada argentina.

Su ídolo desde pequeña es Cristiano Ronaldo

Desde muy pequeña se convirtió en fanática del portugués, por lo que para ella no representa una traición a su país, uno al que ha defendido en 40 partidos como internacional en donde ha marcado 10 goles con la escuadra albiceleste.

“Yo lo seguía mucho cuando era chica, me acuerdo que mi hermano me regaló una camiseta de él, de Portugal, una blanca, y ahí me enamoré de eso, creo que dije ‘bueno’, él de la nada viene, ni yo le dije que me gustaba, me dice: ‘mira esto es para vos’ y fue ese día que lo empecé a seguir, lo admiro mucho como es él y todo lo que se ha ganado él solo”, aseguró la jugadora del Palmeiras.

