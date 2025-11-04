¿Traición a la patria? Ellos son todos los mexicanos que jugarán para otros países en el Mundial Sub-17

La Selección Nacional convocó a 21 jugadores para disputar el Mundial Sub-17 Varonil, pero además de ellos hay otros 6 mexicanos que participarán en el torneo, aunque representarán a otro país. Lo anterior, ya que cuentan con 2 y hasta 4 nacionalidades, lo que les da la oportunidad de jugar para otra selección, tal es el caso de Alex Zendejas, quien se decantó por Estados Unidos .

1. Cooper Sánchez

El mediocampista juega para LAFC en la MLS e incluso ya debutó con el primer equipo en la Leagues Cup. El futbolista nació en Estados Unidos, país con el que jugará la justa mundial, pese a tener ascendencia mexicana y hasta española, como es el caso de Robert Oliveras, quien fue llamado el nuevo Rafael Márquez .

@coopersanchez10 Cooper Sánchez es uno de los 6 futbolistas mexicanos que representarán a otro país, en este caso a Estados Unidos

2. Enrique Martínez

El defensa central forma parte de Los Ángeles Galaxy y nació en Estados Unidos, aunque por sus venas corre sangre azteca por su padre. El futbolista fue convocado por el combinado tricolor, pero ante las pocas oportunidades se decantó por la Selección de las Barras y las Estrellas.

3. Juan Giovanni Villa

El lateral del Real Salt Lake fue convocado por primera vez por México en 2022, pero después de ello no fue llamado nunca más. Por lo anterior, el mexicoamericano se decantó por representar a Estados Unidos en el Mundial Sub-17.

El único mexicano que juega en la Liga BBVA MX

4. Diego Mejía

El mediocampista es canterano de Santos Laguna de la Liga BBVA MX. Pese a que nació en Chihuahua, México, se decantó por representar a El Salvador, nación de donde es oriunda su padre.

5. Jude Terry

El futbolista del LAFC formó parte de la Selección Mexicana Sub-15, pero para el Mundial de la categoría Sub-17 decidió representar a Estados Unidos, país donde nació. Cabe resaltar que el jugador también cuenta con la nacionalidad argentina y con pasaporte italiano.

6. Antone Bossenberry

El futbolista que se desempeña como enganche, jugará para Canadá, país donde nació, pese a que también cuenta con la nacionalidad mexicana. El jugador de 17 años forma parte del Toronto FC.

El duro debut de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 debutó en el mundial de la categoría este martes 4 de noviembre con un resultado adverso, pues perdió 1-2 contra Corea del Sur. El viernes 7 buscarán seguir con vida en el torneo al enfrentar a Costa de Marfil y cierran la Fase de Grupos el lunes 10 contra Suiza.