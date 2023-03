Xavi Hernández se siente tranquilo sobre el caso Negreira

El técnico del equipo Barcelona, Xavi Hernández, asegura sentirse tranquilo sobre el caso Negreira aunque no quiso profundizar en el tema ante los periodistas.

En conferencia de prensa previo al encuentro que sostendrá Barcelona, líder del campeonato español, ante el Athletic Club en la cancha del Estadio San Mamés, Xavi comentó que tanto él como el equipo están centrados en jugar aunque sí que reconoció que el presidente les ha transmitido tranquilidad. “Este tema se ocupa la directiva. He hablado con el presidente y me dice que estemos tranquilos”.

Xavi añadió sobre el tema Negreira que “nosotros hablamos habitualmente de futbol y no de otras cosas. Nos centramos en lo que estamos centrados y ya está. Sinceramente no creo que nos perjudique a pesar de lo que se está diciendo. Estamos concentrados en el partido y vamos a eso. Lo demás no lo podemos controlar”.

El entrenador del Barcelona no quiso ir más allá reiterando que él es el técnico del equipo y se dedica a entrenar. Se le preguntó directamente por el Real Madrid en el caso Negreira. “A nosotros no nos desestabilizará este comunicado. Lo que nos desestabilizaría sería Vinícius o Benzema. Nosotros estamos centrados en jugar”.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan la próxima semana

La próxima semana Barcelona y Real Madrid disputarán una nueva edición del clásico español. Esta vez en el césped del Camp Nou.

Partido que podría definir el futuro de LaLiga española, en este momento la escuadra dirigida por el italiano Carlo Ancelotti se encuentra a seis puntos del Barcelona, con un partido de más. Una derrota de los azulgranas en Bilbao y un triunfo merengue en el clásico pondría el campeonato español al rojo vivo.

Por el contrario, una victoria del Barcelona en el San Mamés y un triunfo ante Real Madrid pondría a los culés con 12 unidades de ventaja por lo que estaría muy cerca de cantar el título de LaLiga.