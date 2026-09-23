Transmisión EN VIVO Tigres vs Puebla: Dónde ver GRATIS el partido del Apertura 2026

Se va a disputar la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos llamativos de la fecha es el Tigres vs Puebla. El encuentro se va a disputar en el Estadio Volcán el siguiente sábado 26 de septiembre del 2026 en punto de las 21:10 horas del tiempo de centro de México, entre dos equipos que buscan mantenerse en la lucha por un lugar de Liguilla.



Tigres vs Puebla

Fecha: sábado 26 de septiembre del 2026

Lugar: Estadio Volcán

Horario: 21:10 horas del tiempo de centro de México

El horario del partido se movió por el México vs Colombia de Fecha FIFA, por lo que será clave que no te pierdas de ningún detalle del encuentro.

⚠️📆 Cambio de horario para nuestro partido de este sábado ante Puebla en El Volcán. pic.twitter.com/546E7NVT04 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 21, 2026

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Tigres vs Puebla de la Jornada 10

El Tigres vs Puebla lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión del encuentro arranca al terminar el México vs Colombia.

El encuentro va a tener la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, David Medrano, Francisco Chacón y Álvaro López Sordo.

Así llegan Tigres y Puebla

Tigres llega con una mala racha de resultados. En su útlimo encuentro terminó perdiendo 2-0 ante Juárez, equipo que venía de 8 caídas seguidas y sumó su primer triunfo del torneo.

El equipo se ubica en el lugar 16 de la tabla con 7 puntos conseguidos luego de conseguir una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, con solo 9 goles anotados y 13 goles recibidos.

Para el juego contra Puebla, tendrán la baja de Rodrigo Aguirre al ser convocado con Uruguay.

Por otra parte, el Puebla de Gerardo Espinoza a tenido un torneo que ha llamado la atención por sus buenos resultados. Se ubica en el octavo lugar de la tabla con 14 puntos conseguidos, ha logrado ganar cuatro juegos, ha empatado dos y ha perdido tres encuentros con 11 goles anotados y 11 goles recibidos.