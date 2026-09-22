La NEGATIVA racha de México vs Colombia que buscará romper Rafa Márquez en su debut

Rafael Márquez tendrá su primer partido al mando de la Selección Mexicana y será una dura prueba por el historial de resultados que hay en el México vs Colombia.

La racha negativa de México vs Colombia

Para el encuentro de México vs Colombia, la Selección Azteca buscará terminar con una racha negativa de resultados pues en los últimos 10 encuentros que han disputado, solo han podido ganar un encuentro.



Partido amistoso 12/10/2025 México 0:4 Colombia.

Partido amistoso 17/12/2023 México 2:3 Colombia.

Partido amistoso 28/09/2022 México 2:3 Colombia.

Partido amistoso 01/03/2012 México 0:2 Colombia.

Partido amistoso 08/09/2010 México 1:0 Colombia.

Partido amistoso 01/10/2009 México 1:2 Colombia.

Partido amistoso 23/08/2007 México 0:1 Colombia.

Copa Oro Cuartos de final 17/07/2005 México 1:2 Colombia.

Partido amistoso 23/02/2005 México 1:1 Colombia.

Partido amistoso 12/02/2003 México 0:0 Colombia.

En los últimos 10 partidos entre ambos equipos, Colombia lleva 7 victorias, dos empates y solo una victoria para México y fue en un juego amistoso en 2010.

Una rivalidad que le ha costado a México pues se han enfrentado un total de 23 veces, en las que Colombia ha podido llevarse la victoria en 10 ocasiones, han sido 7 empates y solo se han tenido 6 victorias de la Selección Mexicana, con 33 goles anotados por los cafetaleros y 27 por los Aztecas.

Rafa buscará poder terminar con esa racha tan negativa, buscando iniciar con el pie derecho su primer partido al mando de la Selección Mexicana.

Fecha y Hora del México vs Colombia

El encuentro de México vs Colombia se va a disputar el 26 de septiembre del 2026 en el Estadio M&T Bank Stadium, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. La transmisión comienza en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México y podrás ver el partido totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal 7 de televisión abierta y por el sitio web de aztecadeportes.com.

AQUÍ PUEDES VER EL MÉXICO VS COLOMBIA TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS

