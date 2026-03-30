Travis Kelce sorprende y anuncia nueva ETAPA en su carrera en la NFL

Tiene 36 años de edad, su nivel ha bajado considerablemente en las últimas temporadas y ha dado mucho de qué hablar por su relación sentimental con Taylor Swift. Aún así, Travis Kelce acaba de sorprender con una nueva etapa que vivirá dentro de la NFL.

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Para nadie es un secreto que Travis Kelce se haya convertido en uno de los jugadores más trascendentes que la NFL tuvo en la última década gracias a la cantidad de títulos que conquistó con los Jefes de Kansas City; sin embargo, lo anterior no exime que este nuevo contrato haya tomado desprevenido a más de un aficionado.

¿Travis Kelce se mantendrá en la NFL?

A pesar de los rumores que indicaban que Travis Kelce podría decirle adiós a la NFL, en los últimos días se confirmó que el norteamericano firmó un nuevo acuerdo que lo involucrará con los Jefes de Kansas City al menos durante la próxima temporada, aunque se habla de que el mismo se extendería durante un total de tres años.

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Es así como Travis Kelce, quien juega como Ala Cerrada, permanecerá con los Chiefs durante un tiempo considerable después de los rumores que indicaban que saldría de la institución y que, incluso, podría dejar la NFL considerando que ya tiene 36 años de edad.

Además, El Heraldo Deportes menciona que Travis Kelce recibirá alrededor de 12 millones de dólares para la próxima temporada, una cantidad importante en relación a la edad que ostenta y a los cuestionables números que ostentó a lo largo de las últimas dos campañas.

¿Travis Kelce recuperará el nivel que tuvo en la NFL en la temporada 2026 - 2027?

La fuente antes mencionada indica que el contrato de Travis Kelce incluye incentivos adicionales que puede obtener de acuerdo a su rendimiento y los logros colectivos que alcance en la temporada, mismos que podrían ser un aliciente para que el jugador regrese al nivel que alguna vez tuvo en Kansas City.