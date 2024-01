La trayectoria de Rafa Márquez como técnico, el posible sustitito de Xavi en el Barcelona

El joven entrenador mexicano, ex futbolista y en su momento capitán de la Selección Mexicana, Rafa Márquez, suena fuerte para relevar al español Xavi Hernández en el banquillo de entrenador del Barcelona tras los resultados especialmente el descalabro ante el Real Madrid en la Supercopa de España en la Final.

De acuerdo al programa El Chiringuito, la directiva del Barcelona apostaría por el oriundo de Zamora, Michoacán para tomar el equipo, y sostienen que Laporta es el único que sostiene a Xavi en el banquillo, pero podría no ser por mucho tiempo ante la imagen desgastada de alguien considerado leyenda en el equipo culé que inició su carrera en Arabia y luego brincó al Barcelona.

La figura del ex mediocampista ha perdido fuerza y todo por esa derrota por 4-1 en la que terminó pidiendo perdón.

“Teníamos mucha esperanza y nos ha salido el peor partidos. No hemos estado cómodos. Pedimos perdón a los aficionados. El Barça volverá. Esta no es la imagen que tiene que dar el Barcelona en una final [...]. Hemos estado muy mal en defensa y en presión. No puedes empezar una final 2-0. Y tampoco hemos hecho una buena segunda parte. Nos ha faltado de todo”, dijo en conferencia de prensa tras caer.

¿Llegó el momento de Márquez como entrenador del Barcelona?

Rafa Márquez es otra personalidad del equipo blaugrana por lo hecho como jugador. Estando ligado al equipo, conociendo su afición, su mística, tradición y significado global se vuelve un candidato a la silla de DT.

Por ahora labora como estratega del Barcelona Atletic, y podría ser llamado si es que este jueves, como dijeron en el programa español deportivo el Barcelona tiene un tropiezo ante el Uniosistas de Salamanca en los Octavos de la Copa del Rey.

La trayectoria de Rafa Márquez como entrenador

En 2018 fue director deportivo en el Atlas del Guadalajara, equipo en el nació como jugador y en el que se retiró.

Tomo las riendas en España del equipo juvenil Real Alcalá en el verano del 2020 y desde mediados de año del 2022 es el DT del Barcelona Atletic.

Así la apuesta por Rafa sería grande, no dudando de sus capacidades pero podría quedar en la opinión su experiencia como entrenador.

