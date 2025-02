¿Trevor Lawrence a los Steelers?: ¡El quarterback por fin rompe el silencio!

La NFL estalló en rumores la semana pasada cuando se filtró que los Pittsburgh Steelers habrían preguntado por Trevor Lawrence para un posible traspaso de cara a la temporada 2025. Sin embargo, el mariscal de campo rompió el silencio y desmintió todo de manera tajante.

En una entrevista reciente, el quarterback de 25 años dejó claro que su futuro está con los Jacksonville Jaguars, equipo con el que firmó una extensión de contrato millonaria por 275 millones de dólares.

“No me voy a Pittsburgh”

Lawrence no titubeó al responder cuando se le preguntó sobre su posible salida a los Steelers.

“Estoy feliz aquí en Jacksonville. Tengo planes de ganar un Super Bowl aquí, creo que podemos lograrlo, así que no quiero irme de Jacksonville. Obviamente, no voy a Pittsburgh”, sentenció el mariscal de campo.

El jugador confesó que cuando su agente le informó sobre los rumores, por un momento sintió un escalofrío de incertidumbre, pero rápidamente entendió que no podía ser cierto.

“Mi agente me envió un mensaje que decía: ‘Este es un informe que está por aquí, lo comprobaré'. Cuando me lo envió, por un momento sientes que se te cae el corazón, pero pensé que eso no podría suceder”, reveló.

Jacksonville, su casa y su futuro

El nuevo entrenador de los Jaguars, Liam Coen, se comunicó con Lawrence para tranquilizarlo y desmentir los rumores.

“Liam me envió un mensaje y me dijo: ‘No debería ni siquiera tener que decir esto, pero eso no viene de nosotros’. Así que estamos bien”, explicó el mariscal de campo.

A pesar de una temporada 2024 para el olvido, marcada por lesiones y un récord de 4-13, Lawrence aseguró que está comprometido en llevar a Jacksonville al Super Bowl. Actualmente se recupera de una cirugía en el hombro izquierdo, pero confía en regresar con todo para el campamento de verano.

“Amo Jacksonville. Este es nuestro hogar y todavía nos queda mucho por lograr en el aspecto futbolístico. Estoy entusiasmado con lo que estamos construyendo. El futuro es muy brillante y quiero estar aquí por mucho tiempo”, finalizó.

Los Steelers tendrán que buscar otro quarterback, porque Trevor Lawrence ya dejó claro que su futuro está en Jacksonville.